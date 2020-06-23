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Mister Donut「買3送1」限5天！還送「皮卡丘遮陽帽」
隨著端午連假即將到來，Mister Donut自6月24日起，限時5天推出「買3送1」的優惠活動。另外Mister Donut也打造出3間Pokémon主題店，並為慶祝寶可夢全新卡牌正式發售，凡購買整盒甜甜圈，還可獲得「皮卡丘遮陽帽」。
本次Mister Donut買3送1的活動，時間自6月24日至6月28日，活動期間任選4個甜甜圈或點心，含2款指定商品，其中1個即由Mister Donut招待。包括檸檬季限定的檸檬波堤、蜂蜜檸檬波堤、小蜜蜂波堤等產品，都是業者優先推薦的人氣款式。
即日起至9月24日期間，Mister Donut也於林口三井門市、宜蘭門市、新埔1號門市等3間分店，打造出Pokémon主題店，讓訓練師們可以朝聖。另外針對Mister Donut統一超商店中店，6月24日至6月30日期間，民眾赴店中店購買3顆甜甜圈或點心，即可獲得「皮卡丘遮陽紙帽」，另外還有期間限定的「多拿滋小球杯」。6月29日起，於Mister Donut門市使用悠遊卡購買整盒甜甜圈，也可獲得皮卡丘遮陽紙帽。
隨著市場回溫，Mister Donut的「小小烘焙師」活動也將恢復舉辦。6月27日至9月20日期間，小朋友可以穿著甜甜圈師傅的衣服學習製作甜甜圈，參與的小朋友除了有名牌與獎狀，還可獲得皮卡丘遮陽紙帽、皮卡丘甜甜圈、精靈球波堤與愛文芒果小青新，即日開放預約，每人500元。
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