學生畢旅強勢回歸！南投遊樂園人氣旺 業者樂加碼

我國新冠肺炎疫情趨緩，隨旅遊解封，各校恢復畢業旅行，南投縣泰雅渡假村、九族文化村等遊樂區，因學生畢旅團強勢回歸，園區停車場排滿遊覽車，人氣旺，觀光回流令業者很是開心，也看準端午或暑假商機，加碼學生或各項優惠搶客。

原先停辦或延後的校外教學、畢業旅行等活動近期陸續恢復，以學生為重要客群的泰雅渡假村湧入上千人，園方表示，才剛解封不久，學生團體就明顯回流，今農曆年後久違的超級盛況，停車場尖峰時段一度高達有40輛遊覽車，人氣旺。

九族文化村也表示，先前因疫至少流失逾5萬名遊客數，還好畢旅團雖較往年晚，但及時回歸，解封後近2個月訂單就上看200台遊覽車，粗估至少有6000名學生入園遊玩，只要國內疫情平穩，觀光盛況可期。

泰雅渡假村總經理李吉田則說，近期畢旅團雖回流，但因太接近暑假，有些學校來不及復辦，所以有些高中或大學索性改成開學後的迎新活動，所以現在就有今年9、10月的場地預約或訂房，而疫情若持續探底，下半年的國旅可望大幅復甦。

而除7月安心旅遊補助上路，業者也加碼優惠搶客，泰雅渡假村在端午連假期間祭出入園門票、住宿、露營一律55折；九族則鎖定暑假學生族群，與車輛租賃業者合作推出「9人、4人揪車專案」，台中直達入園含門票僅515元、750元。