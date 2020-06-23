明天再存錢！爆款潮鞋接力上市 YEEZY BOOST經典配色回歸、Instapump Fury City Pack全員到齊

還記得當年掀起搶購潮的adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST系列的350 V2鞋嗎？沒關係，當年沒買到，現在有機會入手了。而Nike為了致敬球星LeBron James首次連續兩個NBA賽季獲得MVP獎項而推出的LEBRON VII球鞋，也以特別配色回歸。另外，Reebok熱門的Instapump Fury City Pack系列，在這季又有新款潮鞋現身，每一雙都讓鞋迷注目。

YEEZY BOOST系列可以說是當初掀起潮鞋炒賣的濫觴，然而能成為藏家所念念不忘的仍是最簡單的黑白配色款，因此品牌在今年決定讓備受歡迎的350 V2再度回歸。鞋款採用Primeknit黑白雙色編織鞋面，點綴紅色SPLY-350字樣在鞋身上，搭載adidas代表性 BOOST™科技白色中底與鞋後跟拉環。6月26日僅限於僅於亞太地區販售，勢必將再度於引起一波搶購潮。

而在6月下旬要上市的新鞋還包括了，Nike的LEBRON VII特別配色款，鞋面設計呼應了LeBron James曾以MVP身份拍攝的一則廣告；以白色皮革為主，側面拼接灰色布面材質，鞋身的Swoosh標誌則以象徵獎盃的金色絨毛織物構成，全腳掌Air氣墊下還加入了金色亮粉的鞋底點綴，頗具王者風範。

Reebok也有新鞋頗值得玩家關注，那就是以城市印象為靈感的Instapump Fury City Pack系列，在6月迎來了OSAKA（大阪）城市配色款。品牌運用黑色外型為主的輪廓，加入象徵大阪當地熱情文化的金黃色點綴，鞋側還加入城市座標，並在鞋跟點綴OSAKA電繡字樣，以及最經典優Vector Logo，而這也是諸多鞋迷最期待的城市配色之一。

adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST系列350 V2鞋8,800元。圖／adidas Originals提供

Reebok Instapump Fury City Pack系列OSAKA鞋5,250元。圖／Reebok提供