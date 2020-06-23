村姑&減齡一線之隔！女神愛上辮子頭 楊丞琳1招有心機

炎熱的夏天來臨，對於中長髮的女生來說，是嚴峻的考驗，畢竟一流汗，頭髮就容易黏在脖子上，而且還有「保溫」的效果，一整個想把頭髮剪短。但總有人捨不得剪短髮，想要頭髮避暑，有女生就會綁起辮子頭，比較不會熱。近期眾多女神，包括楊丞琳、宋茜、古力娜扎等，都以辮子頭的造型現身。

中長髮的女孩，綁起兩根的辮子頭，能有瞬間減齡的效果，但「減齡」與「村姑」僅僅一線之隔，如果綁起辮子頭，搭配不得宜，或是髮型選擇不正確，雖然視覺可以減齡，但也是有著濃濃「村姑風」。

女神古力娜扎就以中分的辮子頭入鏡，紅唇搭配花上衣、牛仔吊帶褲，28歲的她，看起來就像18歲，但也有毒舌網友說「是年輕的村姑啊」，髮型師就分析，古力娜扎的辮子頭綁了太下面，上方的頭髮太蓬，因此看起來髮型與臉型都偏圓，加上妝容，難怪網友會說，「可以下田囉！」

另位女神楊丞琳，最近也是愛上辮子頭，她綁起辮子頭就又時髦又減齡，原來她靠一招避開辮子頭的村姑感，那就是帶起「漁夫帽」，遮去上半部的頭髮，只留下兩根辮子，看起來就是清純又可愛。而運動時的楊丞琳，也能發現她還是刻意有瀏海，辮子頭也跟著時尚感加分。

宋茜最近也以辮子頭造型入鏡，不過她更走時髦風，除了有超長辮子外，上半部頭髮也有辮子造型，因此減齡中帶點龐克風格，加上刻意的瀏海設計，不是村姑，反而是迷人的女特務。