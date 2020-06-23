快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

村姑&減齡一線之隔！女神愛上辮子頭 楊丞琳1招有心機

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
宋茜（左起）、楊丞琳、古力娜扎都愛上辮子頭。圖／摘自微博、IG
宋茜（左起）、楊丞琳、古力娜扎都愛上辮子頭。圖／摘自微博、IG

炎熱的夏天來臨，對於中長髮的女生來說，是嚴峻的考驗，畢竟一流汗，頭髮就容易黏在脖子上，而且還有「保溫」的效果，一整個想把頭髮剪短。但總有人捨不得剪短髮，想要頭髮避暑，有女生就會綁起辮子頭，比較不會熱。近期眾多女神，包括楊丞琳、宋茜、古力娜扎等，都以辮子頭的造型現身。

中長髮的女孩，綁起兩根的辮子頭，能有瞬間減齡的效果，但「減齡」與「村姑」僅僅一線之隔，如果綁起辮子頭，搭配不得宜，或是髮型選擇不正確，雖然視覺可以減齡，但也是有著濃濃「村姑風」。

女神古力娜扎就以中分的辮子頭入鏡，紅唇搭配花上衣、牛仔吊帶褲，28歲的她，看起來就像18歲，但也有毒舌網友說「是年輕的村姑啊」，髮型師就分析，古力娜扎的辮子頭綁了太下面，上方的頭髮太蓬，因此看起來髮型與臉型都偏圓，加上妝容，難怪網友會說，「可以下田囉！」

另位女神楊丞琳，最近也是愛上辮子頭，她綁起辮子頭就又時髦又減齡，原來她靠一招避開辮子頭的村姑感，那就是帶起「漁夫帽」，遮去上半部的頭髮，只留下兩根辮子，看起來就是清純又可愛。而運動時的楊丞琳，也能發現她還是刻意有瀏海，辮子頭也跟著時尚感加分。

宋茜最近也以辮子頭造型入鏡，不過她更走時髦風，除了有超長辮子外，上半部頭髮也有辮子造型，因此減齡中帶點龐克風格，加上刻意的瀏海設計，不是村姑，反而是迷人的女特務。

宋茜的辮子頭時尚感滿分。圖／摘自微博
宋茜的辮子頭時尚感滿分。圖／摘自微博
楊丞琳靠一頂漁夫帽，讓辮子頭更清純。圖／摘自IG
楊丞琳靠一頂漁夫帽，讓辮子頭更清純。圖／摘自IG
古力娜扎的辮子頭，頗有村姑感。圖／摘自微博
古力娜扎的辮子頭，頗有村姑感。圖／摘自微博
古力娜扎的辮子頭，頗有村姑感。圖／摘自微博
古力娜扎的辮子頭，頗有村姑感。圖／摘自微博
楊丞琳的辮子頭，靠著瀏海增加時尚感。圖／摘自IG
楊丞琳的辮子頭，靠著瀏海增加時尚感。圖／摘自IG

髮型 楊丞琳

延伸閱讀

李榮浩網購新衣直送台北　楊丞琳曬照放閃「整個人都亮了」

36歲楊丞琳素顏逆齡變26歲！公開3招卸妝，口紅靠神器

臉書無預警消失！　楊丞琳直言：「被駭的機率很高」

李榮浩連6年準點慶生 楊丞琳曬「一家三口照」大哭

相關新聞

姜棟元簡直住在CELINE專門店 連穿4套春夏男裝和朴敘俊比帥

暖男社長朴敘俊近日拍攝新加坡T magazine 6月號，時尚火力全開，將服裝穿出迥然不同的風味，其中一套CELINE大...

超高級光澤肌 香奈兒「光燦之夏」時尚裸光系列來了！

香奈兒前陣子才發表了充滿地中海魅力的Cruise度假系列，當時模特兒們穿上以海洋、夕陽光影為靈感打造的服裝展現悠閒浪漫的...

帶貨王吳亦凡聯手Gentle Monster打造限量款墨鏡 粉絲們準備開搶！

不管什麼擺在吳亦凡身上，幾乎都是熱賣的保證，因此韓國眼鏡品牌Gentle Monster相中他的高人氣，聯手推出Gent...

Mister Donut「買3送1」限5天！還送「皮卡丘遮陽帽」

隨著端午連假即將到來，Mister Donut自6月24日起，限時5天推出「買3送1」的優惠活動。另外Mister Do...

明天再存錢！爆款潮鞋接力上市 YEEZY BOOST經典配色回歸、Instapump Fury City Pack全員到齊

還記得當年掀起搶購潮的adidas + KANYE WEST YEEZY BOOST系列的350 V2鞋嗎？沒關係，當年...

搶攻高端國旅客！雄獅璽品 x 好市多首推「黑鑽卡」

疫情趨緩，台灣已超過兩個月沒有本土病例出現，隨著政府逐漸鬆綁，進入振興階段，國內旅遊市場也正在快速復甦。雄獅旅遊旗下高端...

村姑&減齡一線之隔！女神愛上辮子頭 楊丞琳1招有心機

炎熱的夏天來臨，對於中長髮的女生來說，是嚴峻的考驗，畢竟一流汗，頭髮就容易黏在脖子上，而且還有「保溫」的效果，一整個想把...

蝦皮購物升級3C電器城推出「蝦皮電子」！「蝦電月」每天一爆品

從防疫時期到後疫情時代，消費者購物行為轉移到線上，實體零售業也加速展開數位轉型，蝦皮購物全面升級3C電器城推出「蝦皮電子...

上帝戒指一次收兩枚 雅克德羅2020美炸新品全曝光

屬於Swatch Group集團旗下Prestige定位的雅克德羅（Jaquet Droz）今日來台發表2020年全新款...

遠百超級年中慶回饋率最高16.7％ 超前部署把錢變大

新冠肺炎疫情持續降溫，台灣重新回歸日常生活，上半年慘兮兮的百貨業者加碼促銷，遠東百貨超級年中慶25日開跑，除了最高16....

懶人包／「4大超商端午連假限時優惠」咖啡、霜淇淋、冰品全都有

解封之後終於即將迎來端午連假，超商再度端出端午連假限時優惠，包括大眾最愛的咖啡、霜淇淋、冰品等全都有，不論是計畫出遊或...

星宇航空明首賣包包就和它聯名 暑假還要賣手持電風扇

星宇航空要賣包包了。星宇航空說，這次與香港知名品牌hellolulu推出簡單設計的經典包款，共有六款，明晚開賣。另外星宇...

熱門新聞

威力彩頭獎連38摃端午頭獎上衝10億元 今年最高獎來了

張清芳傳離婚 心理師：即便結婚久夫妻間熱度仍需維持

寵物刺蝟離世後妻懷孕 男憑「記號相認」深信女兒就是牠

現賺167元！麥當勞贈「早餐優惠券」免費吃薯餅

4歲兒蓋「城堡」送爸爸 微妙外型爸一看崩潰：血壓飆起來

威力彩第109050期開獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。