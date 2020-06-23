蝦皮購物升級3C電器城推出「蝦皮電子」！「蝦電月」每天一爆品

從防疫時期到後疫情時代，消費者購物行為轉移到線上，實體零售業也加速展開數位轉型，蝦皮購物全面升級3C電器城推出「蝦皮電子」，除了享有百大國際品牌原廠保固，並於6月26日至8月3日展開長達一個月的「蝦電月」活動，每天祭出一爆品挑戰市場最低價，凌晨0點限量開搶，更首度效法實體3C通路推出「3C會員招待會」，活動期間上傳實體3C會員卡可享限量200元購物金回饋。

根據蝦皮購物統計，今年上半年站上家電銷量較去年同期成長近1倍，萬元以上的高單價家電增加4成。蝦皮購物推出「蝦皮電子」，強打百大國際品牌原廠保固，包含ASUS、Dyson、HITACHI、Samsung等品牌，並天天祭出價值上萬的品牌購物金，提供保障及優惠兼具的全方位服務。