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蝦皮購物升級3C電器城推出「蝦皮電子」！「蝦電月」每天一爆品

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
蝦皮購物升級3C電器城推出「蝦皮電子」，6月26日起展開長達一個月的「蝦電月」活動。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物升級3C電器城推出「蝦皮電子」，6月26日起展開長達一個月的「蝦電月」活動。圖／蝦皮購物提供

從防疫時期到後疫情時代，消費者購物行為轉移到線上，實體零售業也加速展開數位轉型，蝦皮購物全面升級3C電器城推出「蝦皮電子」，除了享有百大國際品牌原廠保固，並於6月26日至8月3日展開長達一個月的「蝦電月」活動，每天祭出一爆品挑戰市場最低價，凌晨0點限量開搶，更首度效法實體3C通路推出「3C會員招待會」，活動期間上傳實體3C會員卡可享限量200元購物金回饋。

根據蝦皮購物統計，今年上半年站上家電銷量較去年同期成長近1倍，萬元以上的高單價家電增加4成。蝦皮購物推出「蝦皮電子」，強打百大國際品牌原廠保固，包含ASUS、Dyson、HITACHI、Samsung等品牌，並天天祭出價值上萬的品牌購物金，提供保障及優惠兼具的全方位服務。

慶祝「蝦電月」登場，6月26日起在蝦皮電子每天都有「天天一爆品」最低下殺49折起，凌晨0點限量開搶，包括Samsung Galaxy M11、微星OPTIX曲面電競螢幕、Acer SF314 輕薄獨顯混碟等。6月26日至7月2日打造「3C會員招待會」，除了豪灑千元神券之外，還祭出限量1折超夯爆品，包括AirPods Pro活動價799元、Panasonic 11公升除濕機活動價1,090元、MSI微星DS501玩家級電競耳機下殺160元；6月29日順發3C日、6月30日神腦生活日購買商品，即可享有實體門市免費維修服務及保固。

蝦皮購物「蝦電月」6月26日至8月3日天天一爆品凌晨0點限量開搶，6月28日推出Samsung Galaxy M11 3G／32G智慧手機8折活動價3,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦電月」6月26日至8月3日天天一爆品凌晨0點限量開搶，6月28日推出Samsung Galaxy M11 3G／32G智慧手機8折活動價3,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦電月」6月26日至8月3日天天一爆品凌晨0點限量開搶，6月29日推出微星MSI OPTIX曲面電競螢幕49折活動價4,888元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦電月」6月26日至8月3日天天一爆品凌晨0點限量開搶，6月29日推出微星MSI OPTIX曲面電競螢幕49折活動價4,888元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦電月」6月26日至7月2日推出「3C會員招待會」祭出限量1折超夯爆品，AirPods Pro活動價799元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「蝦電月」6月26日至7月2日推出「3C會員招待會」祭出限量1折超夯爆品，AirPods Pro活動價799元。圖／蝦皮購物提供

3C 品牌 蝦皮購物

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