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上帝戒指一次收兩枚 雅克德羅2020美炸新品全曝光

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以黑金雙色為視覺的「偏心大秒針腕表」，像是日前的天文奇景「日環蝕」，美不勝收。圖／Jaquet Droz提供
以黑金雙色為視覺的「偏心大秒針腕表」，像是日前的天文奇景「日環蝕」，美不勝收。圖／Jaquet Droz提供

屬於Swatch Group集團旗下Prestige定位的雅克德羅（Jaquet Droz）今日來台發表2020年全新款式，並一口氣帶來經典的大秒針、大秒針鏤空、偏心大秒針、老虎彩繪、愛之蝴蝶自動偶、新款SW運動表款等全系列常規或限量款式。

大秒針SKELET-ONE鏤空腕錶（GRANDE SECONDE SKELET-ONE）上首度使用了「灰色等離子高科技陶瓷」。這種陶瓷是以20,000°C的超高溫氣體，將白色陶瓷加工轉化而成，特色是無添加任何金屬元素，卻呈現了金屬的硬派堅亮光澤，以及與高科技陶瓷同等的硬度、輕盈度及防刮特性。偏心大秒針腕表（Grande Seconde Décentrée）則使用學名為「角閃岩（Amphibolite）」的澳洲墨玉與貴金屬為質材，黑、金對比下的冷冽視覺，猶如有「上帝的戒指」美名的「日環蝕」天文奇景，限量88只生產。

此外工藝表款同樣是年度重頭戲，「愛之蝴蝶精雕動偶腕表」的最大特色在於運用具久遠年代的石化木「金吉拉紅（Chinchilla Red）」為表面，其時間約為西元1億4,000萬至1億8,000萬年前，工匠先將石化木先切割成單一薄片再進行切割、打磨，最後將蝴蝶、動偶等金雕部件固定於表面，單一表冠向下轉動時可為動偶機制上鍊、按下表冠側邊按鈕時，表面中的立體蝴蝶將輕輕展翅拍動，展現神乎其技的動偶工藝之美。

而同時面對2020下半年市場，品牌經理蔡光明預測，基於航運並未全面開放、資金主力仍留在台灣，雅克德羅（Jaquet Droz）預測下半年如努力經營高階客群，仍能補回上半年業績，對市場樂觀以待。

選擇老虎主題為彩繪的微繪老虎時分小針盤腕表，展現雅克德羅高超的彩繪技法。圖／Jaquet Droz提供
選擇老虎主題為彩繪的微繪老虎時分小針盤腕表，展現雅克德羅高超的彩繪技法。圖／Jaquet Droz提供
雅克德羅使用1億4,000萬至1億8,000萬年前的石化木為表面，成為腕表的另一收藏之樂。圖／Jaquet Droz提供
雅克德羅使用1億4,000萬至1億8,000萬年前的石化木為表面，成為腕表的另一收藏之樂。圖／Jaquet Droz提供
Jaquet Droz，偏心大秒針腕表，墨玉表面，玫瑰金，時間顯示，價格店洽。圖／Jaquet Droz提供
Jaquet Droz，偏心大秒針腕表，墨玉表面，玫瑰金，時間顯示，價格店洽。圖／Jaquet Droz提供
Jaquet Droz，微繪老虎時分小針盤腕表，玫瑰金，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，彩繪老虎主題，109萬9,000元。圖／Jaquet Droz提供
Jaquet Droz，微繪老虎時分小針盤腕表，玫瑰金，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，彩繪老虎主題，109萬9,000元。圖／Jaquet Droz提供
Jaquet Droz，愛之蝴蝶Chinchilla Red腕表，玫瑰金，43毫米，自動上鍊機芯，精雕、蝴蝶自動偶，429萬5,000元。圖／Jaquet Droz提供
Jaquet Droz，愛之蝴蝶Chinchilla Red腕表，玫瑰金，43毫米，自動上鍊機芯，精雕、蝴蝶自動偶，429萬5,000元。圖／Jaquet Droz提供

腕表 高溫

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