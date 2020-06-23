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遠百超級年中慶回饋率最高16.7％ 超前部署把錢變大

聯合報 / 記者陳威任／台北即時報導
遠百超級年中慶，板橋大遠百商品陣容堅強。圖／遠東百貨提供
遠百超級年中慶，板橋大遠百商品陣容堅強。圖／遠東百貨提供

新冠肺炎疫情持續降溫，台灣重新回歸日常生活，上半年慘兮兮的百貨業者加碼促銷，遠東百貨超級年中慶25日開跑，除了最高16.7%回饋率外，搭配政府振興三倍券熱潮，更祭出「振興大禮包」及「振興COUPON券」，搶攻民眾「報復性消費」商機。

遠東百貨營運長林彰豐說，受到疫情影響，今年5月之前業績掉了8%，尤其又以4月影響最為明顯，幸好隨著疫情降溫後，母親節檔期人潮及業績就有明顯成長，5月底推出的「卡好康」活動，雖然並非是主要大檔期活動，反而產生小兵立大功的表現，業績成長約15%。

林彰豐說，上半年對於百貨業者而言「不只辛苦，簡直痛苦」，但隨著疫情解封之後，6月至今的業績與人潮與去年同期相比已經有3%成長，餐飲近期也開始大排長龍，只要疫情不復燃，再加上民眾可能遞延消費到下半年，百貨業績有望逐步回穩。

遠東百貨超級年中慶將於6月25日至7月28日登場，祭出為期34天的活動，相較去年多了7天時間，主要是為了配合振興三倍券上路時間，希望能夠超前部署，一舉找回上半年流失的業績，搭配行銷回饋，業績目標成長一成以上。

其中，百貨服飾當日累計5,000送500，男女童裝單筆滿6600元再加送200，保健器材單筆5000再送500、而大家電則是單筆滿萬送千；至於精品部分，台中國際精品、麥森MEISSEN等單筆滿萬送500，信義、板大、桃園、新竹名品單筆滿1萬送千。為趁勢吸引線上會員，遠百APP首度下載實名制者即贈100元券，8月11日前在百貨服飾單筆滿300元抵用，全台限量6,000份。

遠百信義A13則是祭出首15日百貨服飾當日累計滿5,000送500，1F國際精品單筆滿萬送千，女用品、女、男、童裝單筆滿6,600加送200，12大銀行單筆滿6,000送200，6月30日前全館不限銀行卡單筆滿5,000加送100，回饋率高達16.7%，振興購物優惠商品最低4.3折。

林彰豐說，上半年受到疫情影響，各個業種都有不少優質商品因為人潮減少而被迫囤貨，響應政府把錢變大的振興方案，希望透過年中慶的「大禮包」振興商品優惠，讓消費者用3千元的振興券可以換得6千元價值的商品。

此外，遠百也將在全台分店推出「振興COUPON券」，7月初消費滿3000元就送1本作為暖身，7月中後消費1000元送1本，每本價值約5000元，全台預計發出15萬份。

遠百超級年中慶高行銷回饋，瞄準振興券商機。圖／遠東百貨提供
遠百超級年中慶高行銷回饋，瞄準振興券商機。圖／遠東百貨提供
遠百信義A13超級年中慶好禮3重送，要送出價值89,900元的Super SOCO TC電動機車。圖／遠東百貨提供
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疫情 年中慶 新冠肺炎

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