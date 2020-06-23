懶人包／「4大超商端午連假限時優惠」咖啡、霜淇淋、冰品全都有
解封之後終於即將迎來端午連假，4大超商再度端出端午連假限時優惠，包括大眾最愛的咖啡、霜淇淋、冰品等全都有，不論是計畫出遊或宅在家放鬆都值得買一波。
●7－ELEVEN
7－ELEVEN將自6月24日至6月28日推出限時5天的端午連假優惠，精選CITY系列、鮮食、糖果、零食、飲料、冷凍食品、機能服飾等超過近百款商品，祭出買1送1、第2件10元、第2件半價等優惠，包括CITY CAFE端午加碼LINE優惠，活動期間特大杯美式咖啡、拿鐵同品項第2杯半價；真飽涼麵原味麻醬／香辣麻醬、日式蕎麥風味麵等限時特價45元；CR MEN’S吸排衣、速乾機能涼感衣等指定機能服飾第2件特價50元；曼陀珠20元系列、盛香珍迷你餅乾活動期間可享買1送1；第2件10元的有Airwaves 39元系列口香糖、黑嘉麗軟糖、指定冷藏飲料等；萬歲牌系列、威德－in等可享第2件5折；另有卜蜂蜜汁雞排、韓式風味炸雞等指定冷凍食品3件特價100元。
●全家便利商店
全家便利商店App即日起至6月28日陸續推出多項端午連假優惠，包括Fami霜淇淋不限口味均一價29元，可趁連假期間把握最後機會品嘗澎湖仙人掌霜淇淋。
剛開賣就引起網友熱烈討論的夏季冰塊杯，6月25日至6月28日推出10杯特價88元；同一期間酷繽沙（不限口味）推出2杯特價88元，每日限量10,000組，會員每日限購一組，另有全家私品茶「金萱青茶」2杯特價58元、「金萱鮮橙青茶」2杯特價78元優惠，每日限量5,000組，會員每日限購一組。
此外，全家便利商店App也將於6月24日至6月28日推出冷凍韓式泡菜燒肉拌飯3件特價99元、韓式辣炒雞冷凍杯裝3件特價119元，限量5,000組，會員每日限購一組，在家追韓劇也可享用當地流行小吃。
●萊爾富
6月24日至6月30日到萊爾富購買哈根達斯迷你杯（藍莓／草莓／巧克力）單杯原價105元、特價69元；6月30日前Hi Café不限會員可享大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買3送3。
如果沒有出遊計畫，萊爾富也推出多項簡易居家自煮商品可享第2件75折起，即日起至7月28日購買卜蜂蒜香醃漬去骨雞腿排單件105元、2件199元；特選嫩肩牛排單件99元、2件149元；無刺虱目魚肚單件90元、2件169元。
連假後開工也有優惠，萊爾富雲端超商App將6月29日上午10點起至6月30日推出Hi Café 「啡買不可」指定咖啡限時下殺活動，精選12項Hi Café商品組合最低下殺52折起，例如於活動期間在雲端超商App「啡買不可」館購買大杯冰／熱拿鐵咖啡95杯原價5,225元、優惠價2,717元，咖啡兌換期限長達730天。
●OKmart
6月25日至6月28日端午連假期間OK Café大杯冰／熱美式咖啡、拿鐵可享買2送2。OKmart於指定門市開賣季節限定的國際乳源「巧克力霜淇淋」，即日起至6月28日可享特價18元，販售門市可於OKmart官網查詢。
即日起至6月28日OKmart指定款獨家冰品也有多項優惠，包括井村屋KIRI奶油起司雪糕、井村屋KIRI藍莓起司雪糕原價49元、可享買1送1；井村屋紅豆麻糬摩納餅、井村屋抹茶紅豆麻糬摩納餅原價59元、可享2件特價88元；井村屋哈密瓜麻糬冰淇淋原價79元、特價69元；井村屋鯛魚燒紅豆雪派原價59元、特價49元。
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