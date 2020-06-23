聽新聞
test
0:00 / 0:00
星宇航空明首賣包包就和它聯名 暑假還要賣手持電風扇
星宇航空要賣包包了。星宇航空說，這次與香港知名品牌hellolulu推出簡單設計的經典包款，共有六款，明晚開賣。另外星宇航空說，由於今年實在太熱，預計暑假推出專屬手持電風扇。
星宇航空今在臉書上宣布，星宇航空城市袋包系列將在「星宇小舖」上線，聯名包款與香港知名品牌hellolulu合作，明晚9時準時開賣。星宇說，在追求複合功能的現在，講究功能與細節才能自由切換商務及旅行生活，並以高度美學定調的星宇選色，滿足型型色色的所有喜好，包款包色也隨心所欲。
星宇說，此次聯名共六款包款，包含收納側背包（萊姆綠/大地金）、多功能筆電包（13吋，曜石灰/橄欖綠）、平板收納包（10.5吋，藍綠/大漠沙）。售價1090到1290元不等。
星宇說，此次聯名有三大重點，一是客製鍊頭，以圓鍊獨具匠心放上北極星LOGO，長鍊還刻上STARLUX字樣；二是聯名布標；三是星宇選色，皆是內部呼聲最高的六組色系。
星宇航空公關長聶國維說，這次六款包款共有2400個，歡迎星宇迷收藏。另外也正在開發帽子、音樂盒等商品。另外因為今年特別熱，預計暑假會推出手持電風扇。
星宇近日也公布最新航班狀況，6月18日、25日恢復檳城航線載客服務；另外7月起，澳們航線每周三班早班機飛航，周二、五、日以早班機JX201/JX202往返，JX201 台北-澳門為上午8時20分到10時05分；JX202澳門-台北為上午11時05分到下午1時。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言