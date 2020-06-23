星宇航空明首賣包包就和它聯名 暑假還要賣手持電風扇

星宇航空要賣包包了。星宇航空說，這次與香港知名品牌hellolulu推出簡單設計的經典包款，共有六款，明晚開賣。另外星宇航空說，由於今年實在太熱，預計暑假推出專屬手持電風扇。

星宇航空今在臉書上宣布，星宇航空城市袋包系列將在「星宇小舖」上線，聯名包款與香港知名品牌hellolulu合作，明晚9時準時開賣。星宇說，在追求複合功能的現在，講究功能與細節才能自由切換商務及旅行生活，並以高度美學定調的星宇選色，滿足型型色色的所有喜好，包款包色也隨心所欲。

星宇說，此次聯名共六款包款，包含收納側背包（萊姆綠/大地金）、多功能筆電包（13吋，曜石灰/橄欖綠）、平板收納包（10.5吋，藍綠/大漠沙）。售價1090到1290元不等。

星宇說，此次聯名有三大重點，一是客製鍊頭，以圓鍊獨具匠心放上北極星LOGO，長鍊還刻上STARLUX字樣；二是聯名布標；三是星宇選色，皆是內部呼聲最高的六組色系。

星宇航空公關長聶國維說，這次六款包款共有2400個，歡迎星宇迷收藏。另外也正在開發帽子、音樂盒等商品。另外因為今年特別熱，預計暑假會推出手持電風扇。