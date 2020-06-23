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全台首創「零食主題房」 乖乖X老爺聯名旅宿新體驗

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
甘粹餐廳推出「乖乖澎派餐」。圖／台南老爺行旅提供
甘粹餐廳推出「乖乖澎派餐」。圖／台南老爺行旅提供

「乖乖在老爺家」，一場顛覆味蕾想像的聯名旅宿體驗今夏即將展開！風格設計旅店「台南老爺行旅」首度攜手國民零食品牌「乖乖」，將充滿留白哲學的旅宿空間成為畫布，注入乖乖經典又百變的元素，打造出全台首創的「零食主題房」。

三款限定房型不僅有專屬主題遊戲、超唰嘴的乖乖零食組合包，更加碼贈送Bar 21調酒師獨家設計「玩調酒禮盒」，讓旅人在房內也能親手搖製出專屬飲品，專案每晚3,300元起，吃喝玩樂可暢玩20小時。

歷經三代的風格演變，成為現今家喻戶曉的俏皮乖乖，近年結合台灣各地鄉鎮的特色物產，展開一場超台味的環島之旅，台南老爺行旅以此為靈感，將旅宿空間融入傳統桌遊「大富翁」，讓客房幻化為大型遊戲盤，創造出「乖乖在老爺家│打通關！」主題房，自房門外即可感受對決氣息，闖關獲勝者獨饗乖乖聯名夯味零食包，隨房贈送打通關調酒組。

「乖乖在老爺家│玩不停！」則以5、6年級生難以忘懷的一代、二代乖乖為主題，打造出乖乖獨有的復古情懷，搭配牆面大型象棋遊戲、零食包裝床罩設計，創造出樂趣滿盈的休憩時光，調酒組更以傳統古早味麵茶，混搭冬瓜茶與伏特加，搖製出新舊融合的甘醇刺激。

疫情減緩後，再也關不住驛動的心。「乖乖在老爺家│動此動！」讓客房秒變「乖乖x老爺運動場」，高爾夫球、籃球、乒乓球一次擁有，房內補給品除了充滿能量的乖乖外，加碼贈送的調酒組，更將擁有歐洲最強藥箱的接骨木花糖漿混搭滿滿能量的運動飲品，搭配清新爽口的蘋果白蘭地，讓你隨時補充體力反敗為勝。

此外，樂趣驚喜也不僅止於住宿空間，台南老爺行旅將雙方聯名推展至餐酒體驗，同步於甘粹餐廳推出「甘粹澎派餐│四人分享餐」，由主廚翻玩乖乖經典椰香、五香口味與近期新推出的乾杯系列洋芋脆點，特製成誘人醃漬醬料，搭配特選全雞、究好豬、大草蝦等海陸鮮食，創造出驚艷碰撞的零嘴菜，每份2,800元起，限量供應。

Bar 21廿一酒吧亦同步響應，結合經典椰香與乾杯系列洋芋脆點，縈繞出致敬經典的「青澀」，將清新爽口的哈密瓜香甜酒、柚子利口酒與伏特加巧妙融合，搭配杯口上綿密如白雪的椰香乖乖，酌飲瞬間即刻喚醒心中那些年的小美好。

相關資訊可察官網：http://www.hotelroyal.com.tw/tainan/，或洽：06-236-6168。

【飲酒勿過量，喝酒不開車】

「乖乖在老爺家│動此動」主題房。圖／台南老爺行旅提供
「乖乖在老爺家│動此動」主題房。圖／台南老爺行旅提供
「乖乖在老爺家│打通關」主題房。圖／台南老爺行旅提供
「乖乖在老爺家│打通關」主題房。圖／台南老爺行旅提供
Bar 21的「青澀」。圖／台南老爺行旅提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Bar 21的「青澀」。圖／台南老爺行旅提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

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