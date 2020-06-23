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好市多「黑鑽卡」7月開辦 最高3％回饋還有獨家專屬優惠
美式賣場好市多Costco今正式宣布將於7月1日正式推出全新會員卡「好市多黑鑽卡」，除了先前預告的2%高回饋，每年最高回饋3萬元之外，更是好市多首次與其他業者跨界合作推出優惠，包括康健人壽、雄獅璽品、國泰健康管理、國泰產險、全國花園鄉村俱樂部，黑鑽卡會員皆享有針對高消費、熟齡族群推出的獨家專屬的服務及優惠，創造會員卡的最大價值，除了購物，更帶來全方位生活服務。
黑鑽卡年費為3,000元，同樣分為金星與商業兩種卡別，除了2%會員卡回饋，正卡與家庭卡回饋合併計算會員若再搭配國泰世華Costco聯名卡，還可享有1%多利金回饋，等於購物最高可享3%回饋。此外，黑鑽卡會員還可享有黑鑽卡專屬商品優惠券，讓辦卡會員更有感。
Costco亞洲區總裁張嗣漢表示，黑鑽卡自1995年即於美國推出，受到廣大消費者歡迎，台灣是亞洲第3個推出黑鑽卡的市場，在韓國目前有30萬黑鑽卡會員、日本則有15萬黑鑽卡會員，因此也看好台灣市場申辦的潛力。台灣將從7月1日起開放民眾於全台好市多賣場官網申辦，現有會員也可至賣場支付升等費用成為黑鑽卡會員。
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