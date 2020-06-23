趙薇、楊冪男友魏大勛都穿FENDI 2D錯視系列 推出度假風IG濾鏡

FENDI推出California Sky系列的Instagram濾鏡和動態貼圖，洋溢度假氣息，也為California Sky上市暖身，許魏洲、趙薇和楊冪的新科男友魏大勛也都穿上了這系列，表現2D錯視的新鮮感。

全新IG濾鏡和Gif動態貼圖，運用洋溢著度假風情的保齡球、衝浪板、冰棒、夏日飲品、花卉與經典的FF Logo等素材，在濾鏡中也以California Sky系列的重點元素例如Sky Flower印花、閃電、小方框、翅膀等在眼睛區塊閃動，打造輕鬆逗趣的視覺效果，只要在FENDI官方IG中點擊首頁的笑臉圖示，即可下載使用，用California Sky小圖妝點限時動態。