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趙薇、楊冪男友魏大勛都穿FENDI 2D錯視系列 推出度假風IG濾鏡
FENDI推出California Sky系列的Instagram濾鏡和動態貼圖，洋溢度假氣息，也為California Sky上市暖身，許魏洲、趙薇和楊冪的新科男友魏大勛也都穿上了這系列，表現2D錯視的新鮮感。
全新IG濾鏡和Gif動態貼圖，運用洋溢著度假風情的保齡球、衝浪板、冰棒、夏日飲品、花卉與經典的FF Logo等素材，在濾鏡中也以California Sky系列的重點元素例如Sky Flower印花、閃電、小方框、翅膀等在眼睛區塊閃動，打造輕鬆逗趣的視覺效果，只要在FENDI官方IG中點擊首頁的笑臉圖示，即可下載使用，用California Sky小圖妝點限時動態。
早秋的FENDI California Sky系列，是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，將美國加州洋溢自由活力、奔放的風情，以獨特的黑、白兩色麥克筆畫風表現，也以羅馬天空的色彩加上淡彩粉紅、粉藍色，並點綴花卉圖案；許魏洲在上節目及拍攝雜誌都演繹了California Sky系列，造型率真自我的趙薇也以此作為機場時尚穿搭，楊冪男友魏大勛穿起來則有慘綠少年的模樣，呈現此系列的多變氛圍；California Sky系列預計在6月25日正式上市。
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