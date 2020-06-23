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趙薇、楊冪男友魏大勛都穿FENDI 2D錯視系列 推出度假風IG濾鏡

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
魏大勛身穿California Sky系列，變身慘綠少年的模樣。圖／取自微博
魏大勛身穿California Sky系列，變身慘綠少年的模樣。圖／取自微博

FENDI推出California Sky系列的Instagram濾鏡和動態貼圖，洋溢度假氣息，也為California Sky上市暖身，許魏洲、趙薇和楊冪的新科男友魏大勛也都穿上了這系列，表現2D錯視的新鮮感。

全新IG濾鏡和Gif動態貼圖，運用洋溢著度假風情的保齡球、衝浪板、冰棒、夏日飲品、花卉與經典的FF Logo等素材，在濾鏡中也以California Sky系列的重點元素例如Sky Flower印花、閃電、小方框、翅膀等在眼睛區塊閃動，打造輕鬆逗趣的視覺效果，只要在FENDI官方IG中點擊首頁的笑臉圖示，即可下載使用，用California Sky小圖妝點限時動態。

早秋的FENDI California Sky系列，是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi和洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides的二度合作，將美國加州洋溢自由活力、奔放的風情，以獨特的黑、白兩色麥克筆畫風表現，也以羅馬天空的色彩加上淡彩粉紅、粉藍色，並點綴花卉圖案；許魏洲在上節目及拍攝雜誌都演繹了California Sky系列，造型率真自我的趙薇也以此作為機場時尚穿搭，楊冪男友魏大勛穿起來則有慘綠少年的模樣，呈現此系列的多變氛圍；California Sky系列預計在6月25日正式上市。

許魏洲詮釋California Sky系列。圖／FENDI提供
許魏洲詮釋California Sky系列。圖／FENDI提供
魏大勛身穿California Sky系列，變身慘綠少年的模樣。圖／取自微博
魏大勛身穿California Sky系列，變身慘綠少年的模樣。圖／取自微博
魏大勛身穿California Sky系列，簡約俐落。圖／取自微博
魏大勛身穿California Sky系列，簡約俐落。圖／取自微博
趙薇展現瀟灑特質，率真自我的以California Sky系列搭襯機場時尚。圖／取自sohu
趙薇展現瀟灑特質，率真自我的以California Sky系列搭襯機場時尚。圖／取自sohu
FENDI推出California Sky系列的Instagram濾鏡和動態貼圖。圖／FENDI提供
FENDI推出California Sky系列的Instagram濾鏡和動態貼圖。圖／FENDI提供
魏大勛身穿California Sky系列，變身慘綠少年的模樣。圖／取自微博
魏大勛身穿California Sky系列，變身慘綠少年的模樣。圖／取自微博
FENDI推出California Sky系列的Instagram濾鏡和動態貼圖。圖／FENDI提供
FENDI推出California Sky系列的Instagram濾鏡和動態貼圖。圖／FENDI提供
魏大勛穿上早秋California Sky系列，FENDI推出此系列Instagram濾鏡和動態貼圖。圖／FENDI提供、取自微博
魏大勛穿上早秋California Sky系列，FENDI推出此系列Instagram濾鏡和動態貼圖。圖／FENDI提供、取自微博

FENDI 貼圖 洛杉磯

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