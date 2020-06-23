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後疫情時代 Dropshipping跨境供銷逾3000萬件商品成賣家生意最強後盾

撰文 / 張子玲

線上銷售成長異軍突起，成為後疫情時代的新趨勢。 圖／淘寶台灣 提供
線上銷售成長異軍突起，成為後疫情時代的新趨勢。 圖／淘寶台灣 提供

今年新冠肺炎疫情爆發，慘重的染疫帶來衝擊，導致全球封城停航，但是線上銷售反而成為其中的異數，以中國整體零售額而言，第一季結算比去年衰退19%，但線上零售卻逆勢向上成長6%，成了中國GDP難得的亮點，這也預告線上行銷是未來大趨勢，產業大翻轉的時代正式來臨。

針對於此，現年37歲的電商顧問邱煜庭就表示，後疫情時代許多電商客戶業績都順勢成長，平台也積極開拓新模式，而Dropshipping一件代發的跨境供銷模式即為台灣電商轉型的關鍵。

Dropshipping的營運模式：是由消費者在網路商家下單後，賣家將客戶訂單和裝運細節轉單給第三方供應商，供應商再把貨物直接寄給客戶，整個訂單完成過程中，網路店家都不需實際經手產品，達到平台、賣家、供應商三方三贏的結果。

邱煜庭認為，個人賣家具備有產品知識是商機關鍵。 圖／淘寶台灣 提供
邱煜庭認為，個人賣家具備有產品知識是商機關鍵。 圖／淘寶台灣 提供

邱煜庭認為台灣早期電商所做的轉單行銷就是類似Dropshipping模式，只是當時是由大品牌來做服務，並且只賣台灣的商品；轉換到今日的網路商店，各領域的達人只要有好的想法，都可以在電商平台上開花結果，而「淘寶台灣」是台灣少數提供此創業模式的平台，他表示Dropshipping最大的優點就是不用自己千里迢迢的到產地找供貨商，或是自己設計後再找工廠開模生產，透過「淘寶台灣」平台超過3000萬件的商品資源，讓有開店想法的賣家由被動變主動。

他建議賣家在銷售領域上，最好要具備產品相關知識，無論是找貨能力或是回答顧客商品知識的軟實力，因為在眾多的商品海中，人人都能挑貨開店，在競爭激烈下，決勝差異點就是「賣知識」，賣家所具備的專業能力可以幫消費者篩選出商品優劣、以及建立口碑售後服務、並增加買方的信任與提升黏著度。

「淘貨小舖」跨境供銷模式，完全毋需囤貨、包裝及寄送，開店垂直整合一次到位。 圖／淘寶台灣 提供
「淘貨小舖」跨境供銷模式，完全毋需囤貨、包裝及寄送，開店垂直整合一次到位。 圖／淘寶台灣 提供

目前「淘寶台灣」線上開店營運方式分為「一般開店」及「淘貨小舖」，其中「淘貨小舖」即是國外網路盛行已久的Dropshipping銷售模式，賣家利用平台上龐大的商品資源，即可打造自己的店舖販賣各種商品，重點是賣家完全無需囤貨、包裝及寄送。

邱煜庭提到：透過「淘貨小舖」人人都能輕鬆開店，這裡除了有超過3000萬件商品可供挑選外，跨境直送免囤貨，商家無須資金來抵押進貨成本，平台更提供14組的風格選物網店模板給賣家使用；所以說成為專業的垂直化電商可以從打造自己的主題店開始，並且加大對商品知識的深度，而非一昧的追求低價。

「淘寶台灣」除了推出五○大紅利，只要全站消費滿199並選擇三大超商取貨，正逆物流費用全補貼。 圖／淘寶台灣 提供
「淘寶台灣」除了推出五○大紅利，只要全站消費滿199並選擇三大超商取貨，正逆物流費用全補貼。 圖／淘寶台灣 提供

「淘寶台灣」推出五大紅利「0運費、0廣告費、0開辦費、0手續費、0上架費」開店補貼政策，成為微創業背後最堅強的後盾，自今年三、四月起，「淘寶台灣」平台商家註冊數直線上升，更在五月份的「五0」開店補貼政策公布後再創高峰，五月至今，新增商家數更是比四月成長突破3倍，成為近期疫情影響下的最強商機。拿「618買買節」與開春的「年貨節」檔期相比，總營收成長逼近5倍之多，也刷新「淘寶台灣」開台以來的最佳營收紀錄。

「淘寶台灣」自開台以來，每月流量持續以30%的速率正向成長，「618買買節」更為平台自然流量注入強勁增長動能，顯示「五○招商補貼紅利方案」，確實精準抓到商家渴求的補貼需求，開店補貼方案已創下台灣電商業界近期最強補貼力道，更無其它隱藏成本，方案生效首月，已觸發商家註冊數驚人成長，「淘寶台灣」預估今年底前可順利完成50萬商家進駐平台的目標，助攻新一代電商賣家成功創業。

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