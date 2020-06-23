一鍵搞定就是帥！古代黑科技 單按鈕計時碼表

在沒有智慧型手機的古代如何計算時間？用以紀錄時間的「計時碼表（Chronograph）」，是中古世紀的精密發明。由於牽涉到機械結構的動力傳輸與功能操作，計時碼表的設計通常在表冠以外，會有兩個獨立按鈕，以操作開始、暫停、歸零的不同功能，其中可以單一按鈕操作的「單按鈕」計時碼表，則堪稱計時碼表中的進階精密之選。

格林漢（Graham）新款Fortress計時碼表沿用二次大戰時軍用空軍腕表的設計典範，機械結構更為複雜的單按把計時碼表，將計時碼表的啟動、停止、歸零等功能重新整合在單一按鈕上，並與表冠融合，加上特別設計的「左冠形式」，對於多數的右撇子而言，操作將更為簡潔便利。

萬寶龍（Montblanc）今年也有一只限量1858只的青銅單按鈕計時碼表，但同樣也有精鋼的非限量款式，其中一只搭配全新精鋼表帶，其中央拋光的鍊結為米粒形、外側鍛紋面打磨處理則為長方形，讓配戴時金屬鍊帶散發不同的光澤流轉，另是一番欣賞樂趣；重點是表款還原了Minerva機芯廠曾在1930年代推出的計時腕表設計風貌：其黑色表面具備米色的軌道式分鐘刻度，阿拉伯數字時標、計時次表盤，悉數使用了米色的SuperLumiNova® 塗層，加上教堂式時、分針，古色古香。