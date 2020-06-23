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一鍵搞定就是帥！古代黑科技 單按鈕計時碼表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
後底蓋圖案，淺顯明瞭地帶出IWC與勞倫斯體育基金會合作，團結、攜手送愛的簡單意象。圖 / IWC提供。
後底蓋圖案，淺顯明瞭地帶出IWC與勞倫斯體育基金會合作，團結、攜手送愛的簡單意象。圖 / IWC提供。

在沒有智慧型手機的古代如何計算時間？用以紀錄時間的「計時碼表（Chronograph）」，是中古世紀的精密發明。由於牽涉到機械結構的動力傳輸與功能操作，計時碼表的設計通常在表冠以外，會有兩個獨立按鈕，以操作開始、暫停、歸零的不同功能，其中可以單一按鈕操作的「單按鈕」計時碼表，則堪稱計時碼表中的進階精密之選。

格林漢（Graham）新款Fortress計時碼表沿用二次大戰時軍用空軍腕表的設計典範，機械結構更為複雜的單按把計時碼表，將計時碼表的啟動、停止、歸零等功能重新整合在單一按鈕上，並與表冠融合，加上特別設計的「左冠形式」，對於多數的右撇子而言，操作將更為簡潔便利。

萬寶龍（Montblanc）今年也有一只限量1858只的青銅單按鈕計時碼表，但同樣也有精鋼的非限量款式，其中一只搭配全新精鋼表帶，其中央拋光的鍊結為米粒形、外側鍛紋面打磨處理則為長方形，讓配戴時金屬鍊帶散發不同的光澤流轉，另是一番欣賞樂趣；重點是表款還原了Minerva機芯廠曾在1930年代推出的計時腕表設計風貌：其黑色表面具備米色的軌道式分鐘刻度，阿拉伯數字時標、計時次表盤，悉數使用了米色的SuperLumiNova® 塗層，加上教堂式時、分針，古色古香。

另外今年IWC也有一款與勞倫斯世界運動獎項合作的葡萄牙系列手上鍊單按鈕計時腕表「勞倫斯體育公益基金會」特別版，不僅具備單按鈕計時碼表功能、46毫米精鋼表殼大尺寸的特色，59360機芯並具備八日長動能儲存，對比上基金會長期關懷有智力障礙的成年人或兒童，讓路長情更長。

左冠形式的Graham，堡壘限量計時腕表，讓右撇子操作計時碼表功能時、更為簡單俐落。圖 / Graham提供。
左冠形式的Graham，堡壘限量計時腕表，讓右撇子操作計時碼表功能時、更為簡單俐落。圖 / Graham提供。
IWC，葡萄牙系列手上鍊單按鈕計時腕表「勞倫斯體育公益基金會」特別版，藍色表面搭配經典的葡萄牙系列設計特色，愛精品也愛公益，全球限量500只，價格店洽。圖 / IWC提供。
IWC，葡萄牙系列手上鍊單按鈕計時腕表「勞倫斯體育公益基金會」特別版，藍色表面搭配經典的葡萄牙系列設計特色，愛精品也愛公益，全球限量500只，價格店洽。圖 / IWC提供。
Montblanc，1858系列單按把計時腕表（125582），精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，單按鈕計時碼表，限量1,858只，17萬3,000元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，1858系列單按把計時腕表（125582），精鋼，42毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，單按鈕計時碼表，限量1,858只，17萬3,000元。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍專用的Minerva機芯廠，過去原就精擅製造計時碼表，進階的「單按鈕」功能，對萬寶龍而言同樣易如反掌。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍專用的Minerva機芯廠，過去原就精擅製造計時碼表，進階的「單按鈕」功能，對萬寶龍而言同樣易如反掌。圖 / Montblanc提供。
Graham，Fortress堡壘限量計時腕表，精鋼，47毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，單按鈕計時碼表，全球限量100只，26萬8,000元。圖 / Graham提供。
Graham，Fortress堡壘限量計時腕表，精鋼，47毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，單按鈕計時碼表，全球限量100只，26萬8,000元。圖 / Graham提供。

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