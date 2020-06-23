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電動滑板車夯 汽車廠也推聯名款

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
電動滑板車近期因方便、環保、便宜等因素，又再度躍上檯面。（photo by 施凱文/台灣醒報）
電動滑板車近期因方便、環保、便宜等因素，又再度躍上檯面。（photo by 施凱文/台灣醒報）

電動滑板車環保又好學，經典汽車款、迷彩塗裝超吸睛！應運環保世代而生的電動滑板車，又因疫情躍上檯面。品牌老闆表示，疫情後訂單增加達4倍，業界人士則說，「現在的電池續航力更好，也增加民眾購買意願。」款式則有車廠推出的經典聯名、沙色迷彩、金屬色等可供選擇。

電動滑板車銷量佳

歐美各國新冠肺炎疫情蔓延，台灣也不敢輕忽，許多民眾因此情形不敢乘坐大眾運輸，電動滑板車因此應運而生。品牌Janobike創辦人表示，從3月份復工以來，銷售額持續成長，增幅高達4成。另一品牌Sheng Milo的老闆也表示，生產線應接不暇，訂單已排到1個月後，5月份的量比起4月更是整整翻了一倍。

一位將電動滑板車當成短距離上班代步工具的林姓民眾表示，「電動滑板車的零學習成本，一摸到車子就會騎了。」喜愛滑滑板的他，對於現在可以直接用電能取代腳程，不必再如此費力，顯得十分滿意。他興奮指出，滑板車加速可以到20公里，加速感順暢，不會有暴衝要往後倒的感覺。

「電動滑板車首要挑重量跟里程數，再來才是外型。」一名台北的電動滑板車業者則在介紹時表示，因為現在的電池續航力比以前還要好，1天騎30分鐘或30公里，「最長可以5天充電1次。」她強調，還是要看個人適合拿什麼重量的車型，畢竟電動滑板車是以方便為主，好收、好拿是首要之務。

電動滑板車環保及方便攜帶等特點，加上疫情個人載具使用量增加，使其更受大眾歡迎，（photo by Twitter）

外型多樣又方便

本身有3台電動滑板車的邱姓玩家說：「電動滑板車最貴的還有到20萬的，就是號稱時速可以到100公里，當然那種上路就太高調。」目前電動滑板車的主流價格大概落在8000到1萬5000之間。

他表示，想要上路騎得舒服一點，就買有避震的款式，另外別用充氣胎，現在都是選真空防爆胎，「8到10吋的輪胎跟6吋以下的路感就差很多，大輪胎的會比較好騎。」但有避震及大輪胎的車型也會比較重，約在14到23公斤，價格通常也都要上萬。

另外，電動滑板車因應愛好者蜂擁而至，也推出許多亮眼外吸引民眾購入，包括One Cool沙色迷彩特仕版、飛雅特汽車旗下以經典汽車款命名的FIAT-500電動滑板車、紅黑色相間搭配潮流外型的Birdyedge、或者是賽格威公司出的Ninebot系列，都是讓人驚豔的選擇。

法規檢討落實待改

由於立法院初審通過修正《道路交通管理處罰條例》，要求地方政府得自行決定電動滑板車等個人運具「有條件」開放上路，是否會限制其銷售量及大眾接受度？電動滑板店業者表示，其實法規主要是限制時速，只要時速不超過25公里，都可以安心上路，玩家民眾則認為，法規尚未落實前，慢慢騎就沒問題。

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