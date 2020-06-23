創日本Cosme美妝銷售冠軍！蘭蔻極光水加推4款發亮新品

日本美妝綜合網站Cosme，日前公布2020上半年的美妝銷量排行榜，拿下第一名的就是暱稱為極光水的蘭蔻超極光活粹晶露，台灣在上半年也創下銷售佳績，每2分鐘就賣出1瓶，網路上也有不少好評直呼用到「空空瓶」，蘭蔻也馬上加碼，推出「超極光保養系列」，下半年將一次推出4款超極光新品，包括淡斑精華、保濕精華乳、彈嫩保濕霜與淨緻毛孔洗面乳。

蘭蔻極光水是旗下酵素科技研發的新品，打出有感保濕、讓肌膚淨亮與發光，以水油雙相配方，含有97%激光酵素複合精華，最特別是含有法國山毛櫸芽萃取精華，能夠改善肌膚的澄淨度，搭配3%植萃精油，完整保濕，夏天用也不怕油膩。而搭配使用的仙女棒，可以混合油水，一抹就有感。

蘭蔻加碼推出的超極光淨白淡斑精華，改善臉上瑕疵，多增加了鞣花酸、維他命C衍生物等亮白成分，在極光水後使用，針對單點加強。