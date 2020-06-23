聽新聞
test
0:00 / 0:00
創日本Cosme美妝銷售冠軍！蘭蔻極光水加推4款發亮新品
日本美妝綜合網站Cosme，日前公布2020上半年的美妝銷量排行榜，拿下第一名的就是暱稱為極光水的蘭蔻超極光活粹晶露，台灣在上半年也創下銷售佳績，每2分鐘就賣出1瓶，網路上也有不少好評直呼用到「空空瓶」，蘭蔻也馬上加碼，推出「超極光保養系列」，下半年將一次推出4款超極光新品，包括淡斑精華、保濕精華乳、彈嫩保濕霜與淨緻毛孔洗面乳。
蘭蔻極光水是旗下酵素科技研發的新品，打出有感保濕、讓肌膚淨亮與發光，以水油雙相配方，含有97%激光酵素複合精華，最特別是含有法國山毛櫸芽萃取精華，能夠改善肌膚的澄淨度，搭配3%植萃精油，完整保濕，夏天用也不怕油膩。而搭配使用的仙女棒，可以混合油水，一抹就有感。
蘭蔻加碼推出的超極光淨白淡斑精華，改善臉上瑕疵，多增加了鞣花酸、維他命C衍生物等亮白成分，在極光水後使用，針對單點加強。
另外的洗面乳、精華乳與保濕霜，打造出最完整的超極光保養系列，洗面乳可以每天使用，洗去臉上髒汙，夏天則可使用保濕精華乳，作為保養的最後一步驟，冬天則可改用彈嫩保濕霜，乾燥肌膚也達到保濕效果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言