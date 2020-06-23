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現賺167元！麥當勞贈「早餐優惠券」免費吃薯餅

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
麥當勞將於6月24日起贈送「早餐優惠券」。圖／麥當勞提供
麥當勞將於6月24日起贈送「早餐優惠券」。圖／麥當勞提供

迎接暑假，麥當勞將於6月24日起，連續3天發放「早安優惠券」，可享免費薯餅、豬肉滿福堡加蛋買1送1等不同優惠，總共現省167元。另外還會針對滿福系列推出限量的「滿福御守」包裝，為民眾加持好運。

6月24日至6月26日期間，民眾至麥當勞消費餐飲（不含歡樂送、點心站），不限時段與金額，即可獲得「早安優惠券」一套，共計4張。優惠內容包括歡樂送免費薯餅券，還有早餐時段的豬肉滿福堡加蛋買1送1、單點脆雞腿排烤吐司送中杯卡布奇諾／特選黑咖啡、早餐套餐飲料免費升級中杯卡布奇諾／特選黑咖啡等4種優惠，總共共可省167元。

麥當勞早餐的滿福系列，平均每年銷售超過2,500萬個，乃是麥當勞的人氣商品。繼去年首度針對「滿福系列」推出御守包裝後，今年麥當勞再度在6月24日至8月18日期間，推出限量的藍、黃雙色御守包裝。藍色代表「諸事順利」，黃色則是「永堡安康」，祝福消費者吃滿福保好運。

另外麥當勞也與Youtube團體「七月半」合作，自6月24日至7月7日期間，民眾參與影片互動活動，就有機會獲得「免費吃30天早餐」的獎勵。

麥當勞限時推出滿福系列的雙色御守包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞限時推出滿福系列的雙色御守包裝。圖／麥當勞提供

麥當勞 咖啡

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