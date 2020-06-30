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專為台灣人飲食文化而生，最美台式便當盒！

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

台灣是個富有美食文化的國家，而帶便當是在許多人成長過程中少不了的回憶，印象中每次放學提著便當袋，回家的路上滴滴答答的，每到清洗時，手要從便當袋拿出便當盒像伸入恐怖箱的感覺；這些記憶是否讓長大後的你想開始帶便當而卻步呢？

「源源鋼藝 uanuan」團隊先前在群眾募資平台推出吸引近2萬人贊助的「Hiding 飲料杯」，這次再度設計了專為台灣人飲食習慣而生的「Bendong 便當組」，其最主要的核心就是『 體驗 』，從準備便當開始 → 攜帶出門 → 加熱方式 → 享受用餐 → 清洗保養，源源鋼藝把使用者與產品共處的每一個小細節都納為設計考量，因而誕生了這個全新的便當組合體驗！

帶便當新體驗！承食的最佳拍檔

當便當盒遇上承食包，防漏升級超進化！透過獨特剪裁設計，只需一拉一扣、立刻變身時尚小包！承食包採 100% 再生聚酯纖維，布面內外表層皆有防潑水設計，而布料之間的防水夾層更將菜汁隔絕在外、包包不外漏，就算不小心滴到菜汁，馬上一擦、繼續優雅吃便當。

挑戰工藝極致的台味便當盒

Bendong 便當盒從蓋子、盒身到菜盤，全都採用超高難度的一體成形工法，菜盤一菜一格的隔間與高度段差，讓菜汁不混雜，加熱後依然美味！每個便當盒皆經過二十道嚴謹的製造工序而成，沒有傳統便當盒吵雜刮手的焊接零件、也沒有會藏污納垢的捲邊，用手指就能輕鬆深入各個角落與溝槽清洗。

內嵌式菜盤設計，菜汁深藏不漏

一般傳統的金屬便當盒，大多是將菜盤直接放在便當盒上，如果不使用菜盤就會無法扣緊盒蓋，而有的為了防漏加上了矽膠圈、但卻還是會漏，長期接觸食物導致矽膠發霉發臭；而 『Bendong 便當盒』把所有不必要的零件都拿掉，菜盤採用內嵌式設計，即使不使用菜盤也不會影響蓋子閉合，菜盤位置低於盒身上緣，經過團隊多次試驗，在正常使用的晃動之下，菜汁根本一點都不漏！

防燙隔熱殼，不用再練鐵砂掌

Bendong 專屬的「隔熱蛋殼」，矽膠材質能防滑並隔熱，即使想外帶熱食回家享用，也不用再擔心燙到自己、更不會燙到老闆！源源鋼藝甚至還投資了專業的清洗設備，讓不鏽鋼的清洗製程升級到「100% 黑油回收」！每個出廠的不鏽鋼 Bendong 便當盒都經過清洗，洗滌完分離出的黑油，能夠完全回收成為工業用油，從製造端就替消費者與環境嚴格把關。

只有微波爐？沒問題！Bendong Light 因應不同使用習慣而生

因為不鏽鋼材質的 Bendong 無法使用微波爐加熱，源源鋼藝同步推出「Bendong Light 便當盒」，採用安全 的 PP 材料可耐溫至 120 度，不論是微波加熱或是密封保鮮都能符合你的使用需求。更貼心的是，在盒蓋密封的狀態下，分隔盒能夠被牢牢固定，不貪玩搞破壞！不會位移！用心盛裝的飯菜依然保持最美味的模樣。

Bendong 便當組 的每一個部件都是由台灣在地的優質廠商製造把關，從自身經歷出發而設計出專屬於台灣人的便當新體驗，不論你是黑暗料理界的初心者，還是菜色百出的小當家，『Bendong 便當組』讓你再次愛上帶便當！更多資訊請上有.設計uDesign查詢。

便當 台灣人

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