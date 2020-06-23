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大理石紋美到捨不得用！蘭蔻「超極光精華水粉霜」登場
有收集各式新款彩妝習慣的人一定都有一個矛盾的困擾，就是擔心彩妝品的設計「太漂亮」！因為「太漂亮」會讓人捨不得使用，可是「太漂亮」也是讓人想收藏的原因之一，總之就是非常矛盾啊！蘭蔻最近新推出的「超極光精華水粉霜」，完全就是又要引發消費者的矛盾心態了，因為粉霜呈現的絕美大理石紋路，絕對會讓你不忍心破壞。
蘭蔻今年上半年推出「超極光活粹晶露(極光水)」和「超極光精華水粉底(極光粉底)」，主打威力驚人的水潤光澤感，水粉底還創下上市一周就賣光一季貨量的超猛成績，儼然是品牌新一代的人氣商品。而蘭蔻也趁勝追擊，
延續「超極光系列」配方，近日隆重推出共兩色選的「超極光精華水粉霜」，不只強調完美妝效，還要用美爆的外型咄咄逼人！
一看到 「超極光精華水粉霜」首先就會被絕美玫瑰金大理石紋配白色立體LANCÔME玫瑰標識的設計外殼吸引，打開後內部的大理石拉花氣墊完全就是意圖讓人捨不得使用。而且大理石拉花氣墊不只有美而已，更揉合白色、膚色、粉色粉體，成分各有特點。白色注入68%極光水精華，添加植萃精油和玻尿酸精華，讓妝感更加服貼。膚色透過「極光分子」修飾肌膚表面瑕疵，而粉色則是全新極光妝前乳，結合極光煥采粒子及SPF50、PA+++的防曬係數，提亮潤色的同時為整張臉龐透出自然健康粉嫩水光。
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