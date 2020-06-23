台北凱達飯店「暑假每晚99元」起 吃遍艋舺必比登美食

隨著全台防疫逐步解禁，暑假即將來臨，台北凱達大飯店推出「嬉遊凱達發現艋舺」優惠住房專案，凡完成踩點任務圖，入住精緻雙人客房每晚1,099元起， 再加碼送必比登美食「小王煮瓜黑金滷肉飯」、「天然青草防蚊包」。另可搭配振興三倍券、安心旅遊補助1,000元，等於入住只要99元起。

凱達飯店已派人預先踩點6間在地美食店家、2處古蹟景點，包含百年老店「兩喜號魷魚羹」、「桂林米粉螺螄粉」、位於青草巷的「萬安青草店」、IG新興打卡景點新富町文化市場「合興八十八亭」，還有來到萬華絕不能錯過的傳統美食「李家黑豬肉烤香腸」，2019年米其林指南必比登推薦「小王煮瓜黑金滷肉飯」，文化氣息十足的「剝皮寮歷史街區」、「糖廍文化園區」。

遊戲規則是：於凱達官網→下載任務地圖→任選４處集滿特色章→入住時出示完成之任務圖。平日兩人同行入住精緻客房，每晚最低1,099元，家庭三人房1,499元、家庭四人房1,999元，再加碼贈送美食兌換券，免費吃黑金滷肉飯、驅蚊小物「天然青草防蚊包」、店家專屬優惠等。