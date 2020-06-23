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蘋果WWDC20宣告近年最大幅更新 5大平台新功能快速重點摘要

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
今年的蘋果WWDC全球開發者大會稍早由Tim Cook揭開序幕，因疫情影響，活動全部改以虛擬線上的方式進行。圖／蘋果提供
今年的蘋果WWDC全球開發者大會稍早由Tim Cook揭開序幕，因疫情影響，活動全部改以虛擬線上的方式進行。圖／蘋果提供

全球疫情依舊險峻，讓今年的蘋果WWDC全球開發者大會全部改以虛擬線上的方式進行，免費讓全球觀眾與開發者參與今年的系列活動。可能也是因為這是今年首場大型發表會，蘋果不只一次澎湃獻上包括iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14、macOS Big Sur，AirPods與Apple Pencil軟體功能更新，更推出自家蘋果晶片，送上近年來最大幅度的更新。以下是這次發表會的快速重點提要：

iOS 14 桌面排列方式更個人化

App Library：隨著大家下載的App越來越多，透過全新App Library讓用戶更容易瀏覽、尋找、個人化排列自己的桌面，也可隱藏少用的程式讓桌面更簡潔。

App Clips：隨著去年「Sign in with Apple」功能推出，App Clips讓用戶不用先下載，就可快速透過Apple ID使用該App的特定功能，像是租公共自行車、購買咖啡等。

浮動視窗：包括來電通知、Siri，功能啟動時不再是整個覆蓋原有正在操作的頁面，而是以彈出浮動式視窗的方式降低對使用者操作流程的干擾程度。

訊息功能更新：可釘選標示重要對話，並新增了多個群組對話的便利功能，包括回覆特定訊息、標註朋友、設定群組頭像等，也新增了更多的Memoji圖像與表情。

地圖新增單車導航模式、充電站：因應部分城市中單車移動的需求，新增了單車導航模式，並會標示海拔變化、坡度，以及路線中是否有階梯。另外，也與BMW、Ford等車廠合作，在地圖上標示電動車充電站。

iOS 14全新的App Library、App Clips與來電顯示。圖／蘋果提供
iOS 14全新的App Library、App Clips與來電顯示。圖／蘋果提供
iOS在訊息、地圖功能上都有更新，另外還新增便利即時溝通的翻譯程式。圖／蘋果提供
iOS在訊息、地圖功能上都有更新，另外還新增便利即時溝通的翻譯程式。圖／蘋果提供

iPadOS 14 送上更多專屬iPad功能

新的側邊欄設計：除了iOS 14的更新內容，iPad還多了些專屬功能。全新設計的側邊欄，讓用戶在照片、文件、記事本、日曆和Apple Music等程式中可以更快速地找到想要的內容，而不需跳出原有畫面。

透過Apple Pencil帶來手寫筆記新功能「Scribble」：簡單來說，就是將手寫與傳統輸入方式變得一樣方便，可手寫文字至輸入框、自動修正形狀與線條、可選擇手寫內容複製貼上、甚至更改顏色。另外，不僅能將手寫字自動轉換成文字，更可自動辨識語言，中英文交錯輸入也可以。

iPadOS 14全新的側邊欄設計。圖／蘋果提供
iPadOS 14全新的側邊欄設計。圖／蘋果提供
iPadOS 14的「Scribble」新功能可透過Apple Pencil在輸入框直接手寫內容輸入。圖／蘋果提供
iPadOS 14的「Scribble」新功能可透過Apple Pencil在輸入框直接手寫內容輸入。圖／蘋果提供

watchOS 7 加入睡眠追蹤

新增睡眠追蹤功能：透過Apple Watch的各種傳感器，可將用戶的睡眠狀態變成統計數據，搭配新的「Wind Down」功能，可讓用戶自行設定睡前儀式，像是播放特定音樂、開啟裝置勿擾功能、自動把燈關暗等，幫助用戶達成自己的睡眠目標。

錶面功能分享：除了新增更多樣的內建錶面圖樣，透過網頁下載客製化的錶面之外，更可將自己喜愛的錶面組合傳送給其他朋友

新增跳舞模式：除了將原有的「活動紀錄」改名為「Fitness」，也新增了更多運動模式，包括跳舞、核心訓練、功能強度訓練與收操。透過原本內建的各種傳感器、陀螺儀等，可以偵測用戶的幾種舞蹈模式進行數據紀錄。

洗手提醒功能：因應疫情，watchOS也貼心的新增了洗手提醒功能，透過自動偵測洗手的動作與水聲，會自動啟動20秒的倒數計時器，提醒用戶完成正確洗手程序，並會在健康App中記錄用戶洗手的頻率與持續的時間。

watchOS 7新增更多錶面設計、跳舞運動模式，並加入睡眠追蹤功能。圖／蘋果提供
watchOS 7新增更多錶面設計、跳舞運動模式，並加入睡眠追蹤功能。圖／蘋果提供
watchOS 7的自動洗手偵測功能。圖／蘋果提供
watchOS 7的自動洗手偵測功能。圖／蘋果提供

tvOS 14 進化的家庭控制中心

Apple TV的用戶可將電視變得更像家庭控制中心，全新更顯眼的提示畫面設計，透過HomeKit連結的各種智慧家庭配件狀態也能在電視上隨時檢視，跳出提醒。子母視窗設計，也可讓用戶在運動鍛鍊時繼續看新聞。

在tvOS 14中，電視成為更進化的家庭控制中心，甚至能在偵測到有訪客時自動顯示連接HomeKit的監視器畫面。圖／蘋果提供
在tvOS 14中，電視成為更進化的家庭控制中心，甚至能在偵測到有訪客時自動顯示連接HomeKit的監視器畫面。圖／蘋果提供

macOS Big Sur 全新介面設計與瀏覽器功能升級

全新控制中心設計：右上角的功能列有了近期最大幅度的改變，變得與iPhone控制中心有點類似，透過點按、滑動的方式調整各種功能，還能直接拖曳到最上方工具列。也可以像設定手機桌面Widget的方式，自由挑選想要呈現的內容新增在通知中心裡。

升級的Safari瀏覽器：包括可自定義起始頁、更強大的隱私權防護，也新增便利的網頁翻譯功能與分頁整理方式。

全新macOS Big Sur，幾乎重新設計了所有App與功能列的顯示方式。圖／蘋果提供
全新macOS Big Sur，幾乎重新設計了所有App與功能列的顯示方式。圖／蘋果提供

綜觀來說，這次蘋果各種OS功能更新的目標，似乎都是要讓不同裝置都能擁有越來越一致的使用體驗，不僅是可以無縫串在一起的生態系，更可以輕鬆在不同裝置之間流暢切換。另外，這次也不斷強調隱私權的防護，不僅透過晶片、裝置功能來保護個人隱私，更透過顯而易見的訊息揭露，讓用戶可以更清楚每個軟體、每個瀏覽網頁的安全性。

睡眠 單車

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