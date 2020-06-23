半個月賣6萬張票 兩廳院霸氣宣布「下半場即將開場」

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
國家兩廳院舉辦疫情後的記者會「下半場，回家見」，邀請下半年演出的團隊出席，共同宣告中場休息結束，下半場節目即將開始。圖/兩廳院提供
國家兩廳院舉辦疫情後的記者會「下半場，回家見」，邀請下半年演出的團隊出席，共同宣告中場休息結束，下半場節目即將開始。圖/兩廳院提供

兩廳院昨天攜手下半年將於兩廳院演出的主辦節目團隊，包括21檔節目共95場演出，共同宣告中場休息結束，下半場節目即將開始。兩廳院藝術總監劉怡汝透露，表演場館月初解封後，兩廳院售票系統半個月來賣出6萬張票，銷售佳績是「18年難能可貴的藝文報復性消費，」

「我們希望這樣的報復性消費不要只是今年下半年，而是到明年、後年，讓藝文消費的風潮能真正化為日常。」劉怡汝表示，劇場其實是一個匯集人氣的地方，當疫情逐漸退去，兩廳院希望把人號召進劇場，因此把兩廳院主辦的節目藝術家帶到現場，「替場館集氣，呼喊觀眾進到劇院來」。

兩廳院四大節慶中，以實驗性為重的「新點子實驗場」，今年由王靖惇、蕭東意、林宜瑾與林素蓮四位藝術家帶來新作，將於7月1日至7月26日帶來四檔精彩演出，啟售一周開出近八成票房的紅盤，相較去年同期成長六成，可感受觀眾對於表演藝術的渴望。

樂迷們引領期盼的兩廳院夏日爵士派對將於8月12日至9月13日登場，由徐崇育、魏廣晧策畫，以咆哮精神（bebop）、女性爵士音樂家以及曼波（manbo）曲風三大主題，帶聽眾進入繽紛的爵士樂世界，除售票演出外，每年吸引上萬人的夏日爵士戶外派對，今年請到當紅爵士女伶9m88、原民混爵士的李守信與國會大樂團帶來令人迷醉的夏夜，相關節目將於7月8日啟售。

9月起，國內重量級團隊也紛紛搬出渾身解數，全新作品有明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》、雲門舞集藝術總監鄭宗龍出任後首作《定光》、莎士比亞的妹妹們的劇團導演王嘉明《物種大樂團》、曾獲台新藝術獎的導演陳彥斌策畫裝置新作《蝕物鏈》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》等；經典作品則有當代傳奇劇場《李爾在此》、無垢舞蹈劇場《花神祭》以及國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》等。

兩廳院售票 劇場 藝術家

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