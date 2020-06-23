純鈦時尚 AKACHEN跨入西方藝術殿堂

不斷突破自我以及工藝技巧的AKACHEN藝術珠寶在今年又迎來一個前所未有的成就，獲得倫敦Victoria ＆ Albert博物館（簡稱V&A博物館）最新購藏對象。套一句珠寶界業內的話「被典藏是運氣，掏錢買下收藏才是實力」，說明AKACHEN的珠寶工藝足以入選，與V&A博物館其他大師經典作品並列。

通過考核 V&A博物館典藏

熱愛設計與時尚的人，到訪倫敦時絕對不想錯過V&A博物館，豐富的館藏讓人目不暇給，舉凡當代大師之作或是富有時代意涵的設計，都是博物館想收藏的標的物。而在未來V&A博物館將會增添來自台灣的藝術珠寶作品，這不是別人而是由陳智權所領軍的AKACHEN，獲得館方資深策展人的一致推崇，將會收藏「木蘭」來象徵鈦金珠寶的嶄新里程碑。因此，在確認這項好消息之後，陳智權也樂於分享他在創作時的理念與想法。

在知道V&A博物館要收藏AKACHEN的作品時，身為品牌創辦人與設計總監的陳智權坦言「說不開心那是騙人的，但感覺責任又更重了一些」。因為，使用原本屬於航太工程的鈦金屬來製作珠寶，成為近年的顯學，然而AKACHEN之所以能在眾多品牌中，獲得博物館長達一年半時間的考核，並認定具原創精神，以及具有領先權威的地位，就是他勇於嘗試最困難的部分，跨入「純鈦」的領域，因為失敗度極高，只要稍有閃失就是全盤皆墨，一切都要從頭。

奔奔鳥擺件，鈦金屬。記者陳立凱／攝影 奔奔鳥擺件，(左)鈦金屬、11.94克拉粉色藍寶、0.76克拉藍寶、1.08克拉白鑽；(右)鈦金屬、23.24克拉粉色藍寶、1.08克拉藍寶、1.69克拉白鑽。記者陳立凱／攝影

但擁有這項技術也只是入門，陳智權解釋值得被收藏的藝術作品，都有純熟的技術當作後盾，再來是能否開創新的美學觀點，或是反映當代的價值，最後作品能不能詮釋歷史文化，具有教育、傳承的意義。這是他與V&A博物館資深策展人共事時，反覆討論出來的心得，更大方分享給所有藝術珠寶愛好者思考。

減法美學 蘊藏東方禪意

就像是陳智權在創作時，時常會「考慮要賦予作品什麼樣的靈魂」，還要加上人性化的美感。被購藏的「木蘭」作品，就是透過手工捕捉自然瞬間美感，以大量留白的作法，賦予了東方禪意精神，同時還保有AKACHEN品牌中的「減法美學」。如他先前受訪時曾說過「『禪』聽起來很玄，但當作品的底蘊達到一定高度時，就不需要言傳，觀看者就能心領神會」。

陳智權還透露和V&A博物館人員在針對作品討論時，不斷在技術、文化與美感等不同層面被質問，而他也如同過關斬將一般的回答各式的專業問題，最終獲得館方董事會成員認可，指定要買下「木蘭」這件具有擺件和珠寶配飾功能的作品。陳智權更不諱言的說「這（木蘭）不是價值最高的，卻是工藝技術最複雜的作品」。

克服技術 達到心手合一

因為AKACHEN早期品牌在發展，處於摸索階段，或是為他人作嫁時，採用的多是白金、鉑金等貴金屬來製作珠寶，工匠也嫻熟這樣的加工技術，且引以為傲。不過，當他決心跨入純鈦珠寶製作時，就完全是嶄新領域，這項材質對比傳統金屬硬度高，要使其能仿效植物的自然樣態，所耗費的步驟工法都是數倍以上，連如何在其表面製作出不同光影色彩變化，都是十數年經驗。陳智權舉例「像是枝枒部分的焊接，就讓他與團隊爭吵過無數次」，而且只要是作品的體積越大，困難度也隨之提升。

甲蟲胸針，鈦金屬、3.28克拉沙佛萊石、0.064克拉白鑽；瓢蟲胸針，鈦金屬、10.98克拉紅寶、2.73克拉黑鑽、0.15克拉白鑽。記者陳立凱／攝影 彩鑽蝴蝶戒，鈦金屬、3.52克拉彩鑽、14.63克拉黑鑽。記者陳立凱／攝影 朱槿擺件，鈦金屬、49.13克拉藍寶石、32.13克拉粉鑽。記者陳立凱／攝影

而藉由此次被購藏的契機，陳智權也重新檢視了AKACHEN的定位，抑或說讓他更清楚了解到品牌未來的發展。他更謹慎的去看待每一件作品，即使不是為了被博物館收藏，也同樣要具備雋永與經典，「我希望百年過去後，還是不會覺得AKACHEN的作品過時」。為了要達到這樣的高度與內涵，沒有其他的捷徑，就是「文化」，陳智權也提到，多數的作品都必須是團隊合作，所以要有上述的成就，就是不斷在內部進行觀念、文化上的衝撞，讓眼界與技術能達到一致，也就是「心手合一」的境界，這是他認為最困難的部分。

由此可知，每一件出自陳智權手中的藝術珠寶，可說是文化與科學的結晶，在創作之前就要先精算出重心比例，在最終才能呈現出簡練線條，搭配低折光率的寶石，注入品牌風格，忠實表現出東方美學意境。這也是為什麼他會覺得，當獲得博物館的認可後，「多了更多的使命感」。不過，正是因為種種的堅持與想法，AKACHEN才能在30年後，走入西方藝術殿堂，與歷史上的大師齊名，讓我們多了一位「台灣之光」。