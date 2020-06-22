走跳世界／星野虹夕諾雅 谷關頂級度假首選

日本星野集團在2019年時，在台中谷關開設「虹夕諾雅谷關」，這是星野集團首度在台打造的頂級溫泉度假村，也已成為中台灣代表性的奢華度假首選。

有行旅特別推出「企業家山居歲月系列－星野虹夕諾雅頂級奢華度假villa」行程，帶領著旅人入住其中，享受極致的旅宿體驗，同時還會造訪山那村、好夢里等地點，共同走進桃花源般的世界。

在虹夕諾雅谷關的客房中，可見滿目綠意環繞。圖／有行旅提供

巧妙結合山林

位於谷關山林之間、海拔約800公尺的「虹夕諾雅谷關」，乃是設計師以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，細心打造而成的奢侈型度假村。整間度假村將建築與自然環境巧妙結合，處處都可見到水、山、林等元素貫穿其中，加上工匠與職人的手藝美學，共同交織出一片寧靜淨土。

自入口開始，竹林、五葉松、雲霧與遠處的高山稜線，造就了度假村宛若一幅潑墨山水畫的動人美景。竹林裡高低交錯的水道設計，塑造出夢幻的「水之庭園」，旅人在此可以感受蜿蜒流水所帶來的豐富生命力。在職人的引領之下，也可以循著草花散策路徑，欣賞台灣特有的綠意植物，或透過「氣循森呼吸」的瑜伽活動，吸吐著芬芳青草的香氣，讓微風、水聲與鳥語，療癒自己的心靈。

「溫泉的時間」可帶領旅客認識台灣茶與溫泉文化。圖／有行旅提供

多元體驗活動

整座虹夕諾雅谷關僅規畫有50間客房，均設有半露天的個人溫泉。以日式木質感為基礎的空間中，和諧地融入台灣的形象元素，再揉合谷關的天然景致，創造出均衡的平衡感。少去了都市的嘈雜紛擾，迎來更多自我對話、家人共處的放鬆時光，凝結住山林間的靜謐時光。戶外的露天風呂，可見到瀑布飛澗，依照不同的季節，還能有春櫻、繡球花、紅葉或是山嵐相伴，增添度假雅興。

除此之外，虹夕諾雅谷關也會依照時令，安排多元化的體驗活動。例如夏季所安排的溪谷沁涼之夏、活力水行等活動，還有谷茶時間、溫泉的時間等不同的活動，都讓賓客領略到不同季節特有的度假型態，還可用台灣茶、季節甜品滿足身心。另外館內的團隊人員，多曾於日本總部接受專業訓練，傳承原汁原味的日式款待風格。團員在此，不論是在房間內享受天然溫泉、欣賞宛若美術館般的館藏與設計、聆聽自然蟲鳴鳥叫，或是感受精緻又貼心的接待服務，都能無比放鬆與自在，徜徉在星野獨有的魅力氛圍之中。

館內所安排的「谷茶時間」，可以品嘗到充滿特色的時令點心。圖／有行旅提供

探訪風土故事

除了在虹夕諾雅谷關內的時光外，行程中也以人文之旅、奢華美食加以點綴。在文史職人帶路之下，穿越過明治的時空步道，探訪谷關溫泉的風土故事；另外還會走入名列「全球最佳旅行體驗獎」的勤美學，由藝術家領路，親自去體驗山那村、好夢里、森大等三個聚落，在藝術與人文之間，探究人與人、土地、自然之間的緊密關係。而透過虹夕諾雅谷關、知名法式餐廳鹽之花的廚藝，也為團員們呈現美學、藝術與美食的極致饗宴。

如果你想去

「企業家山居歲月系列十二－星野虹夕諾雅頂級奢華度假villa」將於11月24～26日啟程。8月17日另將舉辦企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程，報名或洽詢詳細旅程請電02-86433926、86433543、86433581、86433517或瀏覽有行旅官網。