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芥末美乃滋配柴魚片！肯德基新推「大阪燒無骨脆雞」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肯德基自6月23日起推出「大阪燒無骨大口脆雞」新產品。圖／肯德基提供
肯德基自6月23日起推出「大阪燒無骨大口脆雞」新產品。圖／肯德基提供

台灣肯德基自6月22日起，限時6周以無骨咔啦脆雞腿塊為主角，新推出「大阪燒無骨大口脆雞」新產品，藉由特製醬汁、芥末美乃滋等佐料組合，再搭配飯糰，打造出全新的日式滋味，滿足民眾想要赴日旅遊、吃美食的心情。

考量民眾喜歡吃雞肉又怕麻煩的需求，肯德基特別將無骨雞腿肉塊手工切塊、醃製並酥炸成方便入口的無骨咔啦雞腿塊，推出無骨大口脆雞系列產品，方便輕鬆食用。6月23日至8月3日期間，肯德基限時將無骨大口脆雞注入「大阪燒」的元素，淋上秘製大阪燒醬及芥末美乃滋，再撒上柴魚片、海苔粉等配料，搭配上夠味的香鬆飯糰，創造出「大阪燒無骨大口脆雞」，有著酥脆、濃郁的多層次口感以及豐富的滋味，每塊單點118元。

除了單點外，大阪燒無骨大口脆雞還有嘗鮮餐、個人獨享餐、重量級XL套餐與適合多人共享的套餐組合，每套125元～789元不等。業者表示，大阪燒無骨大口脆雞除了口感豐富，增添飽足感之外，還可以享受到日本風味的魅力；無骨的咔啦脆雞腿塊，也能讓人輕鬆大口吃雞不暫停。

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