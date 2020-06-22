對抗疫情低迷氣氛！平價時尚品牌聯手史奴比、Smiley一起賣萌過夏天

繼粉紅豹、海綿寶寶之後，H&M的亞洲限定時尚系列，又找來同樣人氣不墜的史奴比（Snoopy）合作。而Pull & Bear則推出了以笑臉圖案聞名的Smiley聯名，不管哪一個系列，都讓夏天充滿了歡樂氣氛，一掃先前疫情帶來的低迷。

陪伴許多人一同成長的史奴比，今年將迎來70歲的生日，所以H&M也趁機推出亞洲限定史努比時尚系列。將漫畫裡史努比古靈精怪的表情，以及和朋友們歡樂玩耍的經典場景融入設計中，利用本季最流行的大地色和淡紫色為主，穿插著黑與白色調，為女孩們打造出T恤、短袖襯衫、短裙以及配飾等。像是T恤和短袖襯衫，本來就是夏日不可或缺的單品，配上短裙隨即顯出街頭率性風格，加上腰帶的設計還能夠有效修飾線條。系列服飾最低349元就能入手，讓人能輕易的賣萌一整個夏天。

Smiley的黃色笑臉圖案深植人心，會讓人不自覺得開心起來，因此Pull & Bear將笑臉的流行世界與印象派畫家的表現主義藝術幽默融合，推出全新聯名系列。將印象派大師莫內（Monet）和巴洛克（Vermeer）等人作品也一併加入歡笑行列，顛覆經典畫作成為服飾上的焦點。除了男裝T恤，也推出女性化的各式服裝，包括牛仔套裝、長版襯衫、短褲等；配件系列則以可隨時帶來好心情的笑臉輕飾品為主。

H&M亞洲限定時尚史努比系列紫色長版上衣499元。圖／H&M提供

H&M亞洲限定時尚史努比系列短裙499元。圖／H&M提供

H&M亞洲限定時尚史努比系列長版上衣499元。圖／H&M提供

Pull & Bear Smiley圖案耳環490元。圖／Pull & Bear提供

Pull & Bear Smiley系列寬版T恤690元。圖／Pull & Bear提供

H&M亞洲限定時尚史努比系列印花T恤399元。圖／H&M提供