繼世界最美便條紙後 奇美博物館推「世界最小微型積木」
繼「世界最美的便條紙」之後，台南奇美博物館再度推出創意小物！此次找來日本積木品牌nanoblock合作，以「世界最小微型積木」打造一座迷你版奇美博物館建築，整件作品只有手掌大小，卻運用了710顆微型積木組裝，讓民眾不用出門，也可以在家欣賞迷你博物館。
日本積木品牌nanoblock擅長各式創意微型積木，取材也相當多元，從人氣動漫如七龍珠、快打旋風，到世界遺產景點，像是京都清水寺、白川鄉合掌村等，曾經多次榮獲「日本玩具大賞」肯定，其微型積木外表雖與樂高積木相同，但大小僅有1/4，不但是專業玩家的最愛，更是上班族紓壓的療癒逸品。
奇美博物館表示，為讓nanoblock團隊更了解博物館的建築結構，館方提供了720度虛擬實境導覽、3D建模圖和空拍影片等素材，歷經20次打樣、耗時一年半才完成作品。完整還原博物館的重點特色，包括圓形穹頂、三角楣牆、大門廊柱，就連戶外繆思廣場的格紋圖樣、頂樓天台的綠色花園等皆一一重現。
此外，由於奇美曾被列為「亞洲前20大博物館」，日方也將此作品納入「世界主題建築系列」，成為該系列代表台灣的重要地標之一。「奇美博物館nanoblock微型積木」即日起在館內禮品店及官方eShop販售，售價1,000元。詳情請上網查看。
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