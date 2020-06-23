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搶先全球！《幽☆遊☆白書》特展終於確定來台

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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即便在電視動畫25周年的實體特別活動，《幽☆遊☆白書》也僅在東京舉辦期間限定動畫咖啡廳慶祝，也引發台灣粉絲期待有更多相關的活動！今年隨著台灣疫情好轉、藝文展演逐步解禁，台灣主辦單位終於可以大聲宣布，由日本版權方與羚邦集團有限公司（Medialink Group Limited）授權監製、最重量級的經典《幽☆遊☆白書》特展將搶先全世界、在暑假於華山文創園區展出！台灣不僅是日本以外的全球首站，作為《幽☆遊☆白書》首次日本海外獨立展覽，更一舉集結《幽☆遊☆白書》最精華的內容，包含超過150幅的《幽☆遊☆白書》人物場景設定稿一次集結展出，以及超人氣反派戶愚呂弟等角色，讓粉絲一飽熱血之魂！

七年級生的共同回憶：次元切割刀、繃帶梗出處都來自這裡

日本經典電視動畫《幽☆遊☆白書》，是不少七年級生的回憶，其中《幽☆遊☆白書》動畫雖早在1995年就完結，但它的人氣依舊火熱，不僅成為熱門動畫，其周邊遊戲更是許多人的童年回憶，也深深影響了不少台灣漫畫家、插畫家。

《幽☆遊☆白書》是描寫主角浦飯幽助的離奇命運。幽助為了救孩童而發生車禍，瞬間變成幽靈，由於他死於意外，命不該絕，因此從小閻王那裡得到復活考驗的機會，以靈界偵探的身份復活回到了人類世界，和桑原、藏馬、飛影一起打倒接連出現的邪惡妖怪。不管是浦飯幽助對戰100%的戶愚呂弟，還是藏馬變回妖狐的英姿，靈異加格鬥元素的《幽☆遊☆白書》對許多七年級生來說是不可磨滅的童年回憶，其精彩的戰鬥與劇情角色刻劃至今仍令人難忘。其中「次元切割刀」演變為現今成為社群上的熱門用語；「我忘了繃帶的綁法」是許多成年人的共同回憶，這些內容，都有機會在展場一探究竟。

飛影拆下繃帶的絕招「邪王炎殺黑龍波」 ，至今仍是許多人童年的共同回憶。圖／聯合數位文創提供
飛影拆下繃帶的絕招「邪王炎殺黑龍波」 ，至今仍是許多人童年的共同回憶。圖／聯合數位文創提供

90年代人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》，其中的戰鬥場景仍令許多人印象深刻。圖／聯合數位文創提供
90年代人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》，其中的戰鬥場景仍令許多人印象深刻。圖／聯合數位文創提供

動畫推出至今已超過25年，依然無損經典作品《幽☆遊☆白書》的受歡迎程度。主辦單位表示，這一次《幽☆遊☆白書》特展將展示超過150幅的設定稿，包含經典角色、四大篇章場景、動畫設定等重要元素，粉絲們一定會驚訝《幽☆遊☆白書》的細膩筆觸與強大構圖！

90年代人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》，至今仍是許多人心目中的S級神作。圖／聯合數位文創提供
90年代人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》，至今仍是許多人心目中的S級神作。圖／聯合數位文創提供

90年代人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》中，有著紅髮的藏馬也是人氣主角之一。圖／聯合數位文創提供
90年代人氣電視動畫《幽☆遊☆白書》中，有著紅髮的藏馬也是人氣主角之一。圖／聯合數位文創提供

最經典反派即將登場！大型戶愚呂弟暑假正式亮相！

「《幽☆遊☆白書》厲害的地方在於，它不是純粹的熱血，也有一些黑暗的元素，小時候可能會覺得有點可怕，但長大後能看出更多的人性面，再回味它還是一個好作品。」台灣當紅的網路圖文畫家A RAY面對鏡周刊專訪時曾這麼說到。

《幽☆遊☆白書》在刻劃反派人物上，每位重要反派幾乎都有著他們為何為惡的故事描繪，其中，最讓人印象深刻的便是為了擊敗朋友的敵人而成為妖怪的戶愚呂弟了，為了讓粉絲能重溫故事內容，展覽中也將重現四大篇章經典場景的拍照空間，及大型戶愚呂弟供合照，讓粉絲可以與80%的戶愚呂弟一較高下。

人氣反派角色戶愚呂弟也是本次展覽亮點之一。圖／聯合數位文創提供
人氣反派角色戶愚呂弟也是本次展覽亮點之一。圖／聯合數位文創提供

入場即抽角色萬變卡，一起回味兒時的美好回憶

除了現場逛展，為了讓觀眾可以回味過往抽萬變卡的童年回憶，每位入場的觀眾皆可在展場內抽出《幽☆遊☆白書》特展限定角色萬變卡！滿足粉絲對《幽☆遊☆白書》的回憶及憧憬。

《幽☆遊☆白書》特展將在今夏盛大開展。圖／聯合數位文創提供
《幽☆遊☆白書》特展將在今夏盛大開展。圖／聯合數位文創提供

《幽☆遊☆白書》特展

●活動地點：華山1914文創產業園區 東2D

●活動日期：2020/07/10- 2020/09/20

●票 價：全票 NTD$350；優待票 NTD$320

愛心票 NTD$175；預售票 NTD$230

●購票連結：https://pse.is/T9357 (購買鐵粉限定票贈限量角色磁鐵)

●售票通路：udn售票網（現正熱賣中）、ibon、博客來、gomaji（即將上線）

●官方網站：http://uevent.udnfunlife.com/YuYuHakusho

●官方粉絲團：https://www.facebook.com/YuYuHakushoexhibitionTW/

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）

●授權單位：Fuji Creative Corporation、羚邦集團有限公司

●主辦單位：聯合數位文創、華山1914文創園區

【特別提醒前來觀展民眾，務必留意以下參觀注意事項】

1) 入場請配合消毒雙手及測量體溫（展場入口處備有消毒酒精）。

2) 參觀實名制 (民眾等侯入場時需掃描QR code填寫個人基本資料)。

3) 參觀時請配戴口罩。

防疫關鍵時刻，敬請體諒。

若有任何異動，最新消息將於【幽遊白書特展】官方網站、粉絲專頁中公告，請持續關注最新動態。

動畫 文創產業 日本

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