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西華「吃牛排龍蝦送住房」延至7月！再推「+1元多1晚」
西華飯店繼今年4月限時推出「吃牛排龍蝦送住房」的優惠方案後，即日起宣佈將方案延長至7月31日，同時再推出另一波的「3,999元優惠住房」專案，可享「加1元續住1晚」或「送2,000元現金券」2擇1，連暑假也適用。
西華的「吃牛排龍蝦送住房」的方案，標榜入住可享早餐、TOSCANA義大利餐廳24盎司Prime丁骨牛排一份，以及爐烤波士頓龍蝦一份。另外還有上午10點入住、隔日下午4點退房的服務，讓旅客能住滿30個小時、更添休息時間。平日每房4,888元。週五、週六則為5,888元，另再加贈紅酒一瓶。由於買氣熱絡，因此活動將延長至7月31日為止。
也因隨著暑假國旅熱潮到來，自即日起至8月31日期間，西華再推3,999元住房專案，民眾可入住豪華客房，再享優惠2擇1，包括「加1元即能續住第2晚」，或是獲得「2,000元現金抵用券」，抵用券可用於西華全館餐廳消費，品嚐乾式熟成牛排、龍蝦義大利麵或是烤鴨等招牌餐點，亦可作為加床費用。若是選擇1元續住方案，平均每晚則為2,000元。
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