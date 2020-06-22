西華「吃牛排龍蝦送住房」延至7月！再推「+1元多1晚」

西華飯店繼今年4月限時推出「吃牛排龍蝦送住房」的優惠方案後，即日起宣佈將方案延長至7月31日，同時再推出另一波的「3,999元優惠住房」專案，可享「加1元續住1晚」或「送2,000元現金券」2擇1，連暑假也適用。

西華的「吃牛排龍蝦送住房」的方案，標榜入住可享早餐、TOSCANA義大利餐廳24盎司Prime丁骨牛排一份，以及爐烤波士頓龍蝦一份。另外還有上午10點入住、隔日下午4點退房的服務，讓旅客能住滿30個小時、更添休息時間。平日每房4,888元。週五、週六則為5,888元，另再加贈紅酒一瓶。由於買氣熱絡，因此活動將延長至7月31日為止。