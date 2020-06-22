小米端午節推3新品+優惠 「米家掃拖機器人G1」5千有找

迎接端午連假，大家應該都準備好進行各種報復性消費計畫。小米台灣為了與民眾一同迎接炎炎夏日，特別推出全新3款智慧與居家新品，包含米家掃拖機器人G1、米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭），以及米家藍牙溫濕度計2。並自6月23日起至6月28日止，推出「小米端午節」優惠活動，首次推出單筆訂單不含手機滿3,000元現折100元，更祭出多款熱賣商品直降優惠，與領券、滿額現折活動可併用，像是小米手環4最低只要415元再送專屬腕帶，米家空氣淨化器Pro最高可折1,100元，最低入手價只要5,795元、小米AI音箱最高折850元，最低入手價只要645元，多款熱門商品超值下殺別錯過！

其中，現代家庭不可或缺的掃地機器人，小米今再推CP值爆表、售價5,000元有找的全民掃拖「米家掃拖機器人G1」，擁有2200Pa大吸力，提供4檔不同吸力選擇，並搭載200ml電控水箱，可3檔調節水量。機身厚度僅82mm，越障能力17mm，能靈活穿梭居家角落，還能連接米家App遠端遙控，或透過小米AI音箱聲控啟動打掃。

迎接盛夏與颱風季到來，這次新推出的「米家藍牙溫濕度計2」也是居家必備好幫手。除了內建瑞士Sensirion高精準度數位溫濕感應器，隨時幫用戶感知溫濕度的細微變化，更可透過連結米家多功能網關，與家中其他小米智慧裝置連動。可預先於米家App設定當環境達到特定溫度時，自動開啟或關閉米家直流變頻電風扇，智慧即時調節室內冷暖乾濕。更貼心設計嬰兒模式，當溫度或濕度超出嬰兒的舒適區間，米家App將自動提醒並提供應對建議。