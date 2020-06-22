快訊

勇鷹首飛日 空軍證實共機本月第8度闖我西南空域

大巨蛋最快連假後復工！北市府批准遠雄建照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米端午節推3新品+優惠 「米家掃拖機器人G1」5千有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
米家掃拖機器人G1，建議售價4,995元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C陸續開賣。圖／小米台灣提供
米家掃拖機器人G1，建議售價4,995元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C陸續開賣。圖／小米台灣提供

迎接端午連假，大家應該都準備好進行各種報復性消費計畫。小米台灣為了與民眾一同迎接炎炎夏日，特別推出全新3款智慧與居家新品，包含米家掃拖機器人G1、米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭），以及米家藍牙溫濕度計2。並自6月23日起至6月28日止，推出「小米端午節」優惠活動，首次推出單筆訂單不含手機滿3,000元現折100元，更祭出多款熱賣商品直降優惠，與領券、滿額現折活動可併用，像是小米手環4最低只要415元再送專屬腕帶，米家空氣淨化器Pro最高可折1,100元，最低入手價只要5,795元、小米AI音箱最高折850元，最低入手價只要645元，多款熱門商品超值下殺別錯過！

其中，現代家庭不可或缺的掃地機器人，小米今再推CP值爆表、售價5,000元有找的全民掃拖「米家掃拖機器人G1」，擁有2200Pa大吸力，提供4檔不同吸力選擇，並搭載200ml電控水箱，可3檔調節水量。機身厚度僅82mm，越障能力17mm，能靈活穿梭居家角落，還能連接米家App遠端遙控，或透過小米AI音箱聲控啟動打掃。

迎接盛夏與颱風季到來，這次新推出的「米家藍牙溫濕度計2」也是居家必備好幫手。除了內建瑞士Sensirion高精準度數位溫濕感應器，隨時幫用戶感知溫濕度的細微變化，更可透過連結米家多功能網關，與家中其他小米智慧裝置連動。可預先於米家App設定當環境達到特定溫度時，自動開啟或關閉米家直流變頻電風扇，智慧即時調節室內冷暖乾濕。更貼心設計嬰兒模式，當溫度或濕度超出嬰兒的舒適區間，米家App將自動提醒並提供應對建議。

另外，端午連假出遊，「米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）」也將成為型男必備款。卡片式設計，機身重量僅107g，厚度只有約16mm，雙刀系統能有效捕捉各角度生長的鬍鬚，提升刮鬍效率。全機身為IPX7級精密防水，使用與清潔都非常便利。

米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭），建議售價895元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣；米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）專用刀頭售價新台幣$345元，同步開賣。圖／小米台灣提供
米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭），建議售價895元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C全面開賣；米家便攜電動刮鬍刀1S（往復雙刀頭）專用刀頭售價新台幣$345元，同步開賣。圖／小米台灣提供
米家藍牙溫濕度計2，建議售價135元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦館智慧開賣。圖／小米台灣提供
米家藍牙溫濕度計2，建議售價135元，於6月23日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦館智慧開賣。圖／小米台灣提供

嬰兒 連假

延伸閱讀

高雄關端午節加強緝私 查獲市值3000萬未稅菸

淡水古蹟博物館端午連假開館 百年雞蛋花盛開

端午節連假 龍潭小人國、六福村、石門水庫風景區交管

台中端午連假垃圾怎麼處理？ 28日休其他3天維持收運

相關新聞

繼世界最美便條紙後 奇美博物館推「世界最小微型積木」

繼「世界最美的便條紙」之後，台南奇美博物館再度推出創意小物！此次找來日本積木品牌nanoblock合作，以「世界最小微型...

U值媒／從水路發現遊台南古都的新方式

說到古都台南，總會有許多的旅遊方式去探索這座城市，從美食、文化、建築、美學，但若換個思維，如果我們就以「水｣為概念，那台南又會有甚麼不同之處！八田與一，一位對台灣土木水利工程有極大貢獻的日本人，台灣日治時期，以嘉南大圳設計者及烏山頭水庫建造者聞名，有「嘉南大圳之父」之稱。鑑於那個時期耕地多為倚賴天候決定收成的「看天田」，且當時嘉南地區並無大型灌溉設施，八田與一受命負責建造嘉南大圳的核心工程烏山頭水庫，貯蓄官田溪的雨水形成珊瑚狀的水庫，當時命名水庫為「珊瑚潭」。

西華「吃牛排龍蝦送住房」延至7月！再推「+1元多1晚」

西華飯店繼今年4月限時推出「吃牛排龍蝦送住房」的優惠方案後，即日起宣佈將方案延長至7月31日，同時再推出另一波的「3,9...

小米端午節推3新品+優惠 「米家掃拖機器人G1」5千有找

迎接端午連假，大家應該都準備好進行各種報復性消費計畫。小米台灣為了與民眾一同迎接炎炎夏日，特別推出全新3款智慧與居家新品...

酸出新高度？最好別惹到這些圖文創作者

酸民文化，是一種隨著科技發達所伴隨的特殊現象。在現實生活中，常常面對酸民的圖文創作者們，自然是要培養出一身修養的，聯合數位文創合作之圖文作者柴語錄決定不忍了！集結眾圖文創作者們如何詮釋中文的博大精深。

世界首創可換零件陶瓷保溫杯 180天保固換新

陶瓷保溫杯最近受到很大的關注，「什麼都能裝」的優點擄獲人心，但由於陶瓷特性容易於碰撞後碎裂，因此成為許多人卻步的理由。深耕陶瓷保溫杯超過10年的SWANZ，率先推出可換陶瓷內膽設計，摔壞不需要整個保溫瓶丟棄，只需要更換零件即可繼續使用，達到真正環保的目標！

必勝客推出「拉麵比薩」！網：一次得罪日本、義大利人

必勝客無極限！繼陸續推出臭豆腐、滷肉飯、榴槤等口味的比薩後，「必勝客」本次與拉麵店「麵屋武藏」跨界聯名，將叉燒、麵條、溏心蛋等拉麵元素通通放到比薩上，推出「一口入魂拉麵比薩」，創造出混合的全新口味。有網友也笑稱「一次得罪日本人和義大利人」。

壯遊領路者 威士忌達人探險家詹昌憲

文／高婉珮、攝影／吳致碩、圖片提供／詹昌憲、場地協力：格蘭父子洋酒公司

U值媒／大友克洋 阿基拉 不該觸碰的神聖力量

鐵雄對生活週遭乃至這個世界有很多不滿，跟著金田一夥人到處與飆車族鬥毆爭鋒是他百無聊賴的日子裡唯一的重心所在，社會早就混亂不堪，人心在這三十幾年來只有更加墮落，逞凶鬥狠也許是最後值得一提的成就；話雖如此，鐵雄在這個小團體裡並不快樂，他被其他夥伴當做最弱小、最惹麻煩的小弟，他很想扭轉這樣的印象與局勢，卻沒有半點可能。

全聯「美味堂」聯名檀島港點 買指定產品送叉燒包兌換券

全聯福利中心於今年5月初第一次與檀島香港茶餐廳攜手推出聯名甜點，5款商品開賣28天創下超過2500萬元的業績，如今再與檀島聯名，即日起至7月16日，全聯調理熟食自有品牌「美味堂」推出與檀島聯名的5款港式小點，售價89元~179元，活動期間只要購買任一款商品，憑產品外包裝至檀島茶餐廳店內消費即可兌換秘製叉燒包乙份(原價105元)。

影／人蔘雞、松阪豬入菜 台鐵新推7款「元氣便當」

搶搭國旅熱潮，台鐵22日發表7款全新的元氣便當，從6月24日起到7月31日止，限量發售。這次元氣便當主打健康導向且採用在地食材，包含台北車站販售的紹興雞腿排便當及香椿蔬食便當、台中車站販售的麻油松阪豬便當、高雄車站販售的芋見元氣便當、台東車站販售的HÓ-li minanay紅藜平安便當、花蓮車站販售的梅雞田園南瓜飯便當，與七堵餐務室所製作的養氣人蔘雞腿便當。台鐵局主秘顏文忠表示，上半年因受疫情影響，台鐵便當銷量下滑，如今疫情趨緩銷量也逐漸恢復，希望藉推出新便當為買氣加溫，把衰退的缺口補回來。至於7款便當因在各地車站分別販售，顏文忠也說如果要嘗遍7款元氣便當，就要民眾多多去旅遊，搭台鐵環島一圈。

連假就去海邊玩水吧！時尚連身泳衣可愛又復古

因為新冠肺炎疫情掀起國內旅遊熱潮，而台灣四面環海，在炎熱的夏天裡許多人都喜歡選擇到海邊玩水、游泳，愉快享受假期。今年不少時尚品牌也強打造型搶眼的泳衣，而且呼應不敗的復古風潮，都以連身款式為主，無論是主打品牌Logo的高識別度設計或是以品牌人氣角色作為主要圖案，都非常討喜實穿。

熱門新聞

登玉山遇日環食 他幸運拍下「全台最高日蝕奇景」

一張圖看一周天氣 端午連假兩波雨區變化曝光

獨／17年的歷史落幕 內湖「溢香園」7月停業

上帝視角看日環食！ 衛星雲圖因月球陰影黑了一塊

日環食成大施放探空氣球 初估當下地球掉溫6度

影／日環食「金戒指」出現不到50秒 黃子佼嘆太短了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。