世界首創可換零件陶瓷保溫杯 180天保固換新

陶瓷保溫杯最近受到很大的關注，「什麼都能裝」的優點擄獲人心，但由於陶瓷特性容易於碰撞後碎裂，因此成為許多人卻步的理由。深耕陶瓷保溫杯超過10年的SWANZ，率先推出可換陶瓷內膽設計，摔壞不需要整個保溫瓶丟棄，只需要更換零件即可繼續使用，達到真正環保的目標！

除了一些杯蓋、杯身的設計略有不同，陶瓷保溫杯工藝都大同小異，沒有特別以消費者考量出發的特點，各家業者也尚未解決陶瓷保溫杯遇到陶瓷內膽碎裂後就必須報廢的「不環保問題」，這種情況下就會陷入惡性價格戰。

為了不要讓品牌陷入惡性循環，SWANZ設計團隊設計出可換芯的「芯動杯」。他說，這項改良就是直接針對陶瓷保溫杯最大的痛點「哪裡壞了就換哪裡」，可以在健康的同時兼顧環保，透過卡榫的方式還組裝陶瓷內膽，完全不使用膠水，如果不小心打破內膽，還提供180天的保固來更換。

這項專利技術不只克服了陶瓷保溫杯的最大缺點，也解決了膠水嗆鼻味，已經成功在台灣與中國取得專利，目前也積極申請在日本、韓國、新加坡的專利。「芯動杯」不負眾望地在募資平台創下超過千萬元的好成績。陶瓷保溫杯最迷人的地方，就是帶給使用者色香味的體驗，用過的人都會愛上。