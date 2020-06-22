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壯遊領路者 威士忌達人探險家詹昌憲

聯合報 / 文／高婉珮
以充滿果香味的格蘭菲迪19年威士忌，向探險家致敬。 攝影／吳致碩
以充滿果香味的格蘭菲迪19年威士忌，向探險家致敬。 攝影／吳致碩

場地協力：格蘭父子洋酒公司

飲酒過量，害人害己。

威士忌達人探險家：詹昌憲

現任：格蘭菲迪單一麥芽威士忌台灣區品牌大使

經歷：台灣麥當勞品牌經理、星巴克台灣區首位黑圍裙咖啡大師

學歷：台大心理系學士、台大國際企業研究所碩士

他報名參加格蘭菲迪挑戰非洲吉力馬札羅山競賽，成為全球15位代表之一。他飛到葡萄牙馬德拉島，降落在世界10大危險機場之首，只為親臨加烈葡萄酒的原鄉。短短10年內，格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使詹昌憲的足跡已橫跨4大洲、共10個國家。他堅定地說：「我嘗試以一趟趟的旅行，走出威士忌背後的故事。」

翻開格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使詹昌憲（James）的學經歷，很容易讓人一下子做出「學霸＋人生勝利組」的結論。可不是嗎？「台大心理系學士＋台大國際企業研究所碩士」，在外商公司的品牌大使工作已堂堂邁向第11年，出版過兩本威士忌專書，在工作期間還順便環遊世界！

「我是五專畢業、當完兵退伍之後，才去考插大的。」說起話來總是帶著些微焦慮感的詹昌憲，低調地解釋著。「我不是天才，但我很努力，因為我真的很喜歡心理學。」因此即便父母並不贊同他投考心理系，詹昌憲還是不改其志。

「心理系畢業，找不到好工作，剛好星巴克首度到台灣展店，想說背後是統一這樣的大企業，就決定去試試看。」進入星巴克，詹昌憲從煮咖啡學起，之後自800多位參賽者中脫穎而出，獲得星巴克第一屆黑圍裙咖啡大師（Coffee Master）殊榮，也是台灣唯一被送到星巴克西雅圖總部受訓的黑圍裙咖啡大師。

黑圍裙咖啡師轉行威士忌品牌大使

出國受訓，讓詹昌憲開啟人生新視野。「當時到西雅圖、上海…去受訓，發現經理都穿西裝、打領帶，一問之下都是什麼哈佛商學院畢業的，感覺很威。」他說：「我當時設想一下自己的未來，不外是店經理、區經理….，慢慢往上爬，但我覺得這樣太慢了，我認為讀書應該比較快一點。」

於是他報考台大國際企業研究所，刻意不考在職專班，選擇報考正規班，直接跟一票商學院畢業生正面對決。於是別人下班逛街、唱KTV，詹昌憲卻花了整整一年的時間埋頭苦讀，終於如願以償。

在人生的旅途上，詹昌憲非常善於設定目標、接受挑戰。研究所畢業，他接受麥當勞邀請，擔任Mc Café品牌經理，從零開始建立麥當勞的咖啡事業。詹昌憲過去在星巴克累積的經驗，讓他很快就建立起Mc Café的口碑，更衝出5倍銷售量佳績。

2009年，詹昌憲接受格蘭父子洋酒公司的邀約，擔任格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使。很難想像，在此之前，詹昌憲是一個不喝酒的人，更不用說是嗆辣的烈酒。詹昌憲回憶：「不到一個月，我就開始帶品酒會。當時我對酒沒有感覺又記不起來；我杯子一舉起來，連手都會發抖。因為不太會講，講了10分鐘就倉促結束。接下來的餐會時間，就是要喝酒。」

「我第一次講品酒會，就是醉到隔天下午兩點才醒來！可是晚上又有一場，我下午5點又要開始準備；但是我才起床3小時，我的宿醉根本還沒清乾淨啊。」詹昌憲心裡覺得：「這樣不行，就算是我有10個肝，我也做不久，這不是長久之計。」

上任一個月，他跟老闆開了口，打起退堂鼓。老闆告訴詹昌憲：「品牌大使的工作，就是要『移風易俗』啊！你怎麼會跟他們一起『爛喝一通』？那我請你來做什麼？我找業務來做就可以了啊。」

一句「移風易俗」，徹底啟發了詹昌憲，也激發他靈魂中不服輸的鬥志。一趟蘇格蘭出差，讓詹昌憲在無意間找到策略。「從蘇格蘭回來之後，我發現我在品酒會上比較言之有物，而且我做的PowerPoint是我人就在蘇格蘭現場，說起故事來更有說服力。」

品酒會談旅行風土  更引人入勝

「但那一趟蘇格蘭出差只是個入門磚。」詹昌憲說：「我真正開始覺得游刃有餘，覺得故事真的可以幫威士忌加值，是被叫去爬吉力馬札羅山之後。那真的是差點要『往生』的一段經歷，真的是用生命換來的。」

「那時候格蘭菲迪推出一支酒叫『雪鳳凰』，當時原廠希望有人可以把這支酒，背上吉力馬札羅山拍照，所以就在公司裡進行全球徵選競賽，要我們提出書面計畫。我是入選的全球15位代表之一，也是唯一來自亞太區的代表。」

詹昌憲說：「在5895公尺的高山，零下20度的暴風雪中，你的臉從痛、到麻、到無感，許多時刻你甚至會覺得你即使在這裡跟草木同腐朽也都無所謂了！」

「我後來發現，我在品酒會上做這樣的故事分享，可以讓底下的聽眾，眼睛為之一亮，很快就亢奮起來，大家酒喝得少了，但情緒反而更high，下單下得更多，更可以協助公司達到銷售目標。」

剛好威士忌是一個可以跟很多酒類發生關係的酒種，因為威士忌會用雪莉桶、波特桶、蘭姆酒桶、啤酒桶…來陳年，於是詹昌憲規畫了西班牙、葡萄牙、古巴、英國、法國、美國、加拿大…等一連串的行程，一站、一站地提出財務規畫與銷售目標，說服老闆讓他完成旅行。

「我去旅行，帶故事回來，公司本來預計要一年才能脫完的貨，大概3個月就脫完了。」詹昌憲說：「這樣一來，公司庫存壓力更小、更快達成銷售目標；我也的確以品牌大使的身分，用故事幫威士忌加分，讓故事去感動人。」

於是，詹昌憲開始為每一款酒，設計一段旅程，10年累計下來，也就成就了《繞著世界喝一圈》這本威士忌專書。

詹昌憲有句口頭禪：「Never say never（別說不可能）。」面對人生、面對專業，詹昌憲一再用實力與努力，突破許多別人眼中的「不可能」。

飲酒過量，害人害己。

旅程與酒款

葡萄牙馬德拉島v.s 格蘭菲迪19年馬德拉桶

馬德拉島的發現，是人類探險史上重要里程碑。因此格蘭菲迪推出一系列「格蘭菲迪探險家19年」，首款作品便是以稱為「馬德拉酒」的加烈葡萄酒桶，來過桶熟成威士忌。為了找尋把大航海時代的豪情，裝在酒瓶裡的味道，詹昌憲親自飛到馬德拉島，體驗探險家的豪情壯志。

西班牙赫雷茲v.s 格蘭菲迪15年

西班牙赫雷茲有強盛的雪莉酒產業，格蘭菲迪15年所使用的蘇羅拉融合桶（Solera Vat）熟成技術，正是來自於雪莉酒。詹昌憲親自深入雪莉酒莊，從存有融合上百年老酒的桶子裡，撈出老雪莉酒來品嘗；更北上去到賽維亞，直接從西班牙人的食衣住行裡，感受一種渾然天成的美感。

古巴哈瓦那v.s 格蘭菲迪21年

2001年首發的格蘭菲迪21年哈瓦那珍藏（Havana Reserve）是將陳年於美國橡木桶至少21年的威士忌，放進曾經陳釀古巴蘭姆酒的酒桶，進行過桶熟成。受到這個酒款的吸引，詹昌憲去到古巴哈瓦那，不但追隨到海明威的足跡，同時也揭開格蘭菲迪21年，這個格蘭菲迪改名次數最多的酒款的前世今生。

禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。

馬德拉島由火山熔岩竄升成形，地形陡峭，全島幾乎沒有平地。 圖片提供／詹昌憲
馬德拉島由火山熔岩竄升成形，地形陡峭，全島幾乎沒有平地。 圖片提供／詹昌憲
格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使詹昌憲，既是威士忌達人探險家，也是人生壯遊的領路者。 攝影／吳致碩
格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使詹昌憲，既是威士忌達人探險家，也是人生壯遊的領路者。 攝影／吳致碩
詹昌憲在古巴與El Floridita酒吧中的海明威雕像合影。 圖片提供／詹昌憲
詹昌憲在古巴與El Floridita酒吧中的海明威雕像合影。 圖片提供／詹昌憲
《繞著世界喝一圈》是詹昌憲擔任格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使10周年的里程碑。 攝影／吳致碩
《繞著世界喝一圈》是詹昌憲擔任格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使10周年的里程碑。 攝影／吳致碩
格蘭菲迪15年換新包裝，充份展現品牌擁抱創新的「領路者精神」。 攝影／吳致碩
格蘭菲迪15年換新包裝，充份展現品牌擁抱創新的「領路者精神」。 攝影／吳致碩
距離赫雷茲大約一小時車程的賽維亞都市陽傘（Metropol Parasol）木建築，暱稱「大蘑菇」。 圖片提供／詹昌憲
距離赫雷茲大約一小時車程的賽維亞都市陽傘（Metropol Parasol）木建築，暱稱「大蘑菇」。 圖片提供／詹昌憲
詹昌憲於2015年獲頒蘇格蘭雙耳酒杯執持者協會終身會員（The Keepers of The Quaich）榮譽。 圖片提供／詹昌憲
詹昌憲於2015年獲頒蘇格蘭雙耳酒杯執持者協會終身會員（The Keepers of The Quaich）榮譽。 圖片提供／詹昌憲
格蘭菲迪21年Reserva Rum Cask Finish，帶著加勒比海熱情風味。 攝影／吳致碩
格蘭菲迪21年Reserva Rum Cask Finish，帶著加勒比海熱情風味。 攝影／吳致碩

品牌 星巴克 咖啡

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文／高婉珮、攝影／吳致碩、圖片提供／詹昌憲、場地協力：格蘭父子洋酒公司

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