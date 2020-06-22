壯遊領路者 威士忌達人探險家詹昌憲

場地協力：格蘭父子洋酒公司

飲酒過量，害人害己。

威士忌達人探險家：詹昌憲

現任：格蘭菲迪單一麥芽威士忌台灣區品牌大使

經歷：台灣麥當勞品牌經理、星巴克台灣區首位黑圍裙咖啡大師

學歷：台大心理系學士、台大國際企業研究所碩士

他報名參加格蘭菲迪挑戰非洲吉力馬札羅山競賽，成為全球15位代表之一。他飛到葡萄牙馬德拉島，降落在世界10大危險機場之首，只為親臨加烈葡萄酒的原鄉。短短10年內，格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使詹昌憲的足跡已橫跨4大洲、共10個國家。他堅定地說：「我嘗試以一趟趟的旅行，走出威士忌背後的故事。」

翻開格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使詹昌憲（James）的學經歷，很容易讓人一下子做出「學霸＋人生勝利組」的結論。可不是嗎？「台大心理系學士＋台大國際企業研究所碩士」，在外商公司的品牌大使工作已堂堂邁向第11年，出版過兩本威士忌專書，在工作期間還順便環遊世界！

「我是五專畢業、當完兵退伍之後，才去考插大的。」說起話來總是帶著些微焦慮感的詹昌憲，低調地解釋著。「我不是天才，但我很努力，因為我真的很喜歡心理學。」因此即便父母並不贊同他投考心理系，詹昌憲還是不改其志。

「心理系畢業，找不到好工作，剛好星巴克首度到台灣展店，想說背後是統一這樣的大企業，就決定去試試看。」進入星巴克，詹昌憲從煮咖啡學起，之後自800多位參賽者中脫穎而出，獲得星巴克第一屆黑圍裙咖啡大師（Coffee Master）殊榮，也是台灣唯一被送到星巴克西雅圖總部受訓的黑圍裙咖啡大師。

黑圍裙咖啡師轉行威士忌品牌大使

出國受訓，讓詹昌憲開啟人生新視野。「當時到西雅圖、上海…去受訓，發現經理都穿西裝、打領帶，一問之下都是什麼哈佛商學院畢業的，感覺很威。」他說：「我當時設想一下自己的未來，不外是店經理、區經理….，慢慢往上爬，但我覺得這樣太慢了，我認為讀書應該比較快一點。」

於是他報考台大國際企業研究所，刻意不考在職專班，選擇報考正規班，直接跟一票商學院畢業生正面對決。於是別人下班逛街、唱KTV，詹昌憲卻花了整整一年的時間埋頭苦讀，終於如願以償。

在人生的旅途上，詹昌憲非常善於設定目標、接受挑戰。研究所畢業，他接受麥當勞邀請，擔任Mc Café品牌經理，從零開始建立麥當勞的咖啡事業。詹昌憲過去在星巴克累積的經驗，讓他很快就建立起Mc Café的口碑，更衝出5倍銷售量佳績。

2009年，詹昌憲接受格蘭父子洋酒公司的邀約，擔任格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使。很難想像，在此之前，詹昌憲是一個不喝酒的人，更不用說是嗆辣的烈酒。詹昌憲回憶：「不到一個月，我就開始帶品酒會。當時我對酒沒有感覺又記不起來；我杯子一舉起來，連手都會發抖。因為不太會講，講了10分鐘就倉促結束。接下來的餐會時間，就是要喝酒。」

「我第一次講品酒會，就是醉到隔天下午兩點才醒來！可是晚上又有一場，我下午5點又要開始準備；但是我才起床3小時，我的宿醉根本還沒清乾淨啊。」詹昌憲心裡覺得：「這樣不行，就算是我有10個肝，我也做不久，這不是長久之計。」

上任一個月，他跟老闆開了口，打起退堂鼓。老闆告訴詹昌憲：「品牌大使的工作，就是要『移風易俗』啊！你怎麼會跟他們一起『爛喝一通』？那我請你來做什麼？我找業務來做就可以了啊。」

一句「移風易俗」，徹底啟發了詹昌憲，也激發他靈魂中不服輸的鬥志。一趟蘇格蘭出差，讓詹昌憲在無意間找到策略。「從蘇格蘭回來之後，我發現我在品酒會上比較言之有物，而且我做的PowerPoint是我人就在蘇格蘭現場，說起故事來更有說服力。」

品酒會談旅行風土 更引人入勝

「但那一趟蘇格蘭出差只是個入門磚。」詹昌憲說：「我真正開始覺得游刃有餘，覺得故事真的可以幫威士忌加值，是被叫去爬吉力馬札羅山之後。那真的是差點要『往生』的一段經歷，真的是用生命換來的。」

「那時候格蘭菲迪推出一支酒叫『雪鳳凰』，當時原廠希望有人可以把這支酒，背上吉力馬札羅山拍照，所以就在公司裡進行全球徵選競賽，要我們提出書面計畫。我是入選的全球15位代表之一，也是唯一來自亞太區的代表。」

詹昌憲說：「在5895公尺的高山，零下20度的暴風雪中，你的臉從痛、到麻、到無感，許多時刻你甚至會覺得你即使在這裡跟草木同腐朽也都無所謂了！」

「我後來發現，我在品酒會上做這樣的故事分享，可以讓底下的聽眾，眼睛為之一亮，很快就亢奮起來，大家酒喝得少了，但情緒反而更high，下單下得更多，更可以協助公司達到銷售目標。」

剛好威士忌是一個可以跟很多酒類發生關係的酒種，因為威士忌會用雪莉桶、波特桶、蘭姆酒桶、啤酒桶…來陳年，於是詹昌憲規畫了西班牙、葡萄牙、古巴、英國、法國、美國、加拿大…等一連串的行程，一站、一站地提出財務規畫與銷售目標，說服老闆讓他完成旅行。

「我去旅行，帶故事回來，公司本來預計要一年才能脫完的貨，大概3個月就脫完了。」詹昌憲說：「這樣一來，公司庫存壓力更小、更快達成銷售目標；我也的確以品牌大使的身分，用故事幫威士忌加分，讓故事去感動人。」

於是，詹昌憲開始為每一款酒，設計一段旅程，10年累計下來，也就成就了《繞著世界喝一圈》這本威士忌專書。

詹昌憲有句口頭禪：「Never say never（別說不可能）。」面對人生、面對專業，詹昌憲一再用實力與努力，突破許多別人眼中的「不可能」。

飲酒過量，害人害己。

旅程與酒款

葡萄牙馬德拉島v.s 格蘭菲迪19年馬德拉桶

馬德拉島的發現，是人類探險史上重要里程碑。因此格蘭菲迪推出一系列「格蘭菲迪探險家19年」，首款作品便是以稱為「馬德拉酒」的加烈葡萄酒桶，來過桶熟成威士忌。為了找尋把大航海時代的豪情，裝在酒瓶裡的味道，詹昌憲親自飛到馬德拉島，體驗探險家的豪情壯志。

西班牙赫雷茲v.s 格蘭菲迪15年

西班牙赫雷茲有強盛的雪莉酒產業，格蘭菲迪15年所使用的蘇羅拉融合桶（Solera Vat）熟成技術，正是來自於雪莉酒。詹昌憲親自深入雪莉酒莊，從存有融合上百年老酒的桶子裡，撈出老雪莉酒來品嘗；更北上去到賽維亞，直接從西班牙人的食衣住行裡，感受一種渾然天成的美感。

古巴哈瓦那v.s 格蘭菲迪21年

2001年首發的格蘭菲迪21年哈瓦那珍藏（Havana Reserve）是將陳年於美國橡木桶至少21年的威士忌，放進曾經陳釀古巴蘭姆酒的酒桶，進行過桶熟成。受到這個酒款的吸引，詹昌憲去到古巴哈瓦那，不但追隨到海明威的足跡，同時也揭開格蘭菲迪21年，這個格蘭菲迪改名次數最多的酒款的前世今生。

禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。

馬德拉島由火山熔岩竄升成形，地形陡峭，全島幾乎沒有平地。 圖片提供／詹昌憲

格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使詹昌憲，既是威士忌達人探險家，也是人生壯遊的領路者。 攝影／吳致碩

詹昌憲在古巴與El Floridita酒吧中的海明威雕像合影。 圖片提供／詹昌憲

《繞著世界喝一圈》是詹昌憲擔任格蘭菲迪威士忌台灣區品牌大使10周年的里程碑。 攝影／吳致碩

格蘭菲迪15年換新包裝，充份展現品牌擁抱創新的「領路者精神」。 攝影／吳致碩

距離赫雷茲大約一小時車程的賽維亞都市陽傘（Metropol Parasol）木建築，暱稱「大蘑菇」。 圖片提供／詹昌憲

詹昌憲於2015年獲頒蘇格蘭雙耳酒杯執持者協會終身會員（The Keepers of The Quaich）榮譽。 圖片提供／詹昌憲