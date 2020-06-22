酸出新高度？最好別惹到這些圖文創作者

酸民文化，是一種隨著科技發達所伴隨的特殊現象。在現實生活中，常常面對酸民的圖文創作者們，自然是要培養出一身修養的，聯合數位文創合作之圖文作者柴語錄決定不忍了！集結眾圖文創作者們如何詮釋中文的博大精深。

平常被主管上司酸，現在輪到我了！有沒有厭世的朋友，覺得上班總是常常遇到溝通不良的上司呢？有一種錯，叫做「不是我的錯」，明明是自己沒有交代好啊！下屬難為啊……。

圖 / 聯合數位文創、柴語錄提供

本來菜鳥新鮮人的處境就已經很艱難，結果今年畢業的求職潮又遇到疫情，要我們怎麼活下去啊！還有老闆們，如果只給得起22K，那就不要要求我們十八般武藝樣樣精通了，好嗎？

圖 / 聯合數位文創、棉花糖柴柴與廢貓阿米提供

「奧客，我們沒有賣你愛吃的鼻屎喔！阿不是，是鼻屎口味。」服務業的人們，有沒有覺得這個台詞已經在你腦中演練過幾百回，好想直接把些牛鬼蛇神請出門外啊！算了為了錢，我只能原諒他。

圖 / 聯合數位文創、瀚瀚隨手畫提供

「如果可以出國的話，我願意承認我是豬。」但對於豬來說，他們可能不會很想出國吧……。有沒有常常喊出國的朋友呢？歡迎標記給他看！

圖 / 聯合數位文創、帽帽-夢想可不可以當飯吃？提供

誰說只有女生的身材會被品頭論足呢？其實女生也會偷偷打量男生唷，就算對象各方面都優秀，但是如果……，咳咳，身心靈契合也很重要的，沒事多健身吧！（當然也不是什麼問題健身就有用啦……）