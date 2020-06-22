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全聯美味堂聯名檀島港點、買指定產品送叉燒包兌換券

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
腐皮鮮蝦捲 （175g/5入/盒）119元。圖／全聯提供
腐皮鮮蝦捲 （175g/5入/盒）119元。圖／全聯提供

全聯福利中心於今年5月初第一次與檀島香港茶餐廳攜手推出聯名甜點，5款商品開賣28天創下超過2500萬元的業績，如今再與檀島聯名，即日起至7月16日，全聯調理熟食自有品牌「美味堂」推出與檀島聯名的5款港式小點，售價89元~179元，活動期間只要購買任一款商品，憑產品外包裝至檀島茶餐廳店內消費即可兌換秘製叉燒包乙份(原價105元)。

全聯表示，「美味堂」為全聯調理熟食自有品牌，以安心美味便利為三大訴求，讓消費者不需費時自煮，只要覆熱，就可有一桌好菜，開賣至今已創下近5億元業績，可說是全聯最強潛力股。這次與擁有近80年歷史的檀島香港茶餐廳合作推出的5款港式點心，由檀島香港茶餐廳行政主廚黃祥恩技術指導，他曾獲得潮州菜國際大賽金牌、香港世界粵菜廚皇大賽銀牌等殊榮。

全聯x檀島系列商品中的「蜜汁叉燒肉」，手工修整分切脂肪分布均勻的梅花肉，並透過低溫烘烤與真空技術使其肉汁封存其中，讓肉質軟嫩不乾澀。同時使用嘉義民雄紅麴醬以5度c低溫醃漬，搭配特調醬汁讓叉燒肉風味更加獨特，特色叉燒醬，溫甜鹹香。烘烤或氣炸覆熱前，刷上特製叉燒醬，叉燒肉更顯光澤透亮。主廚也提供覆熱好吃秘訣，氣炸鍋預熱3分鐘，溫度160度，將叉燒肉上下刷上2~3層叉燒醬，氣炸3分鐘後，取出再次刷上2層叉燒醬，翻面氣炸3分鐘，斜切0.5公分厚，即可上桌。

另一款「金牌燒鴨」選用肉質鮮嫩，可口多汁的鴨肉，畫龍點睛的莫過於使用100%香港鉅利醬園的冰梅醬，鉅利醬園創於1936年，以祖傳古方，純手工釀造為特色。經主廚特調以冰梅醬作基底，酸甜解油膩，更增添誘人層次。

港式小點必吃的「豉汁鳳爪」則嚴選特規大爪，先炸後滷並使用香港李錦記熊貓濠油醬作為基底調味，經多道工序製成，膠質軟爛入口，骨肉分離十分入味。老少咸宜的「腐皮鮮蝦捲」則是100%手工製程，內餡相較於市面上使用30%的魚漿，美味堂x檀島聯名新品則使用黃金比例7%的沙丁魚漿，搭配鮮蝦，主廚更增加韭黃及荸薺，提升口感，外裹輕薄腐皮，覆熱後外皮金黃脆口，酥香不失彈性。

而香港人最引以為豪的煲湯，這次首發為「胡椒豬肚排骨湯」，為展現豬肚爽脆無腥味的口感，特別選用國產豬，經過多工去腥工序，同時排骨則特選用腩排兩旁帶肉的部位，一段骨頭只取其中兩截相當珍貴，並搭配爽口高湯長時間熬煮。

剪刀經濟蓬勃發展，新冠疫情更加深化宅經濟，民眾對於方便料理的需求更高。全聯自2017年6月整合自有品牌美味堂，與有認證、可靠的食品廠商合作推出安全包材的小份量安心熟食料理，只要透過微波或電鍋加熱，變出一桌好菜非難事。全聯美味堂目前共有10款商品，最熱銷的台式滷味五大天王，分別是口感香脆緊實，入味Q彈有嚼勁的滷金錢牛肚勇奪冠軍，第二名為帶骨豬腳，於開賣首月即創造近300萬業績。接續則是滷味拼盤、秘製鴨翅及秘製雞胗。另外，像是爆汁豆干、萬巒豬耳絲更是網友狂推的高CP值商品。

豉汁鳳爪 （140g/盒）89元。圖／全聯提供
豉汁鳳爪 （140g/盒）89元。圖／全聯提供
胡椒豬肚排骨湯 （500g/盒）179元 。圖／全聯提供
胡椒豬肚排骨湯 （500g/盒）179元 。圖／全聯提供
蜜汁叉燒肉（ 200g/盒）169元。圖／全聯提供
蜜汁叉燒肉（ 200g/盒）169元。圖／全聯提供
金牌燒鴨（ 300g/盒）159元。圖／全聯提供
金牌燒鴨（ 300g/盒）159元。圖／全聯提供

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