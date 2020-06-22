影／人蔘雞、松阪豬入菜 台鐵新推7款「元氣便當」

鐵雄對生活週遭乃至這個世界有很多不滿，跟著金田一夥人到處與飆車族鬥毆爭鋒是他百無聊賴的日子裡唯一的重心所在，社會早就混亂不堪，人心在這三十幾年來只有更加墮落，逞凶鬥狠也許是最後值得一提的成就；話雖如此，鐵雄在這個小團體裡並不快樂，他被其他夥伴當做最弱小、最惹麻煩的小弟，他很想扭轉這樣的印象與局勢，卻沒有半點可能。

2020-06-22 14:39