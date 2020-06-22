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影／人蔘雞、松阪豬入菜 台鐵新推7款「元氣便當」
搶搭國旅熱潮，台鐵22日發表7款全新的元氣便當，從6月24日起到7月31日止，限量發售。這次元氣便當主打健康導向且採用在地食材，包含台北車站販售的紹興雞腿排便當及香椿蔬食便當、台中車站販售的麻油松阪豬便當、高雄車站販售的芋見元氣便當、台東車站販售的HÓ-li minanay紅藜平安便當、花蓮車站販售的梅雞田園南瓜飯便當，與七堵餐務室所製作的養氣人蔘雞腿便當。台鐵局主秘顏文忠表示，上半年因受疫情影響，台鐵便當銷量下滑，如今疫情趨緩銷量也逐漸恢復，希望藉推出新便當為買氣加溫，把衰退的缺口補回來。至於7款便當因在各地車站分別販售，顏文忠也說如果要嘗遍7款元氣便當，就要民眾多多去旅遊，搭台鐵環島一圈。
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