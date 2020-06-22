連假就去海邊玩水吧！時尚連身泳衣可愛又復古

因為新冠肺炎疫情掀起國內旅遊熱潮，而台灣四面環海，在炎熱的夏天裡許多人都喜歡選擇到海邊玩水、游泳，愉快享受假期。今年不少時尚品牌也強打造型搶眼的泳衣，而且呼應不敗的復古風潮，都以連身款式為主，無論是主打品牌Logo的高識別度設計或是以品牌人氣角色作為主要圖案，都非常討喜實穿。

MOSCHINO請出當家泰迪熊打造出卡其色連身泳衣，小熊超療癒的表情搭配兩個立體耳朵非常可愛，讓人穿起來性感中又帶點可愛。另一件黑色高衩連身泳衣則是可以完美展現修長雙腿，搭配金色的字母，時髦百搭，男款海灘褲則是運用了漸層手法大玩搶眼的色彩變化遊戲。而VERSACE X Pride膠囊系列，也以彩虹元素配品牌Logo，推出兩款不同圖樣的連身泳衣，七彩彩虹配黑色布料更有一種迷幻的復古味。