「再見歌廳秀」反映台灣變化 看熱鬧也看門道

一場場歌廳秀，反映時代變化。故事工廠推出舞台劇「再見歌廳秀」，在逼真演出的不同熱鬧歌廳秀中，顯示台灣社會變遷，說出土地的故事。

該劇由曾獲國家文藝獎的劇作家紀蔚然編劇，故事工廠藝術總監黃致凱導演。劇中如實演出歌廳秀從早年重歌舞，到漸漸為搶觀眾，祭出裸露、開黃腔等策略，卻又因此失去更多觀眾，乃至極力創新、最後一搏的故事。藉由不同風格歌廳秀演出，恍若歷經台灣不同年代，歷史感十足。

劇中也呈現戒嚴時期中的歌廳秀辛酸，有諸多政治禁忌不能碰，碰了就萬劫不復。導演黃致凱表示，藉由各角色不時的獨白，希望能沖淡這種本土娛樂產業消失的悲傷，多一些我們看待歷史演進的思考。

該劇舞台設計請來三金（金馬、金曲、金鐘獎）設計師曾蘇銘，為劇目量身打造歌廳盛況。演出現場亮麗輝煌，讓觀眾如踏入歌廳秀現場，趣味十足。

劇中也邀請陳慕義、高玉珊、洪都拉斯等三位重量級演員，他們都參與過歌廳秀，對歌廳秀祕辛瞭若指掌，提供不少建議，讓該劇更逼真。擔任女主角的星光甜心林雨宣也表現不俗，扮相甜美外，對各種歌路都拿捏得宜，讓該劇另添有如演唱會福利。