快訊

石垣市議會通過 釣魚台列嶼地址改名「尖閣」登野城

嚴重關切無用？國際抗議國安法 仍難解香港困境

北京疫情再起 台大公衛教授直言「耐人尋味」

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
陳秀熙直言北京疫情再起「耐人尋味」。記者楊雅棠／攝影
陳秀熙直言北京疫情再起「耐人尋味」。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎台灣疫情雖呈現趨緩，並於6月7日境內解封，但全球疫情仍然延燒，且許多地區紛紛傳出第二波疫情，尤其中國大陸北京的疫情再起，引起各界關注。台大公衛學院副院長陳秀熙則直言這波疫情「耐人尋味」，恐之前便有潛在感染而未曝光。

台大公衛學院今上午舉行第20周抗新冠肺炎說明會，從國際疫情說明各國目前防疫的控制與解封新發展，會中陳秀熙提到有些解封國家已經達到很好的狀況，但又發生疫情流行，包括韓國、日本及中國大陸北京市，而北京再次爆發的流行特別「耐人尋味」。

北京自11日以來已累計超過200例個案，且昨已有4個高風險區及37個中風險區，而北京市轄下的16個行政區，已有10個報告新增本土確診病例。

陳秀熙提醒，由於北京一直是高度嚴控的地區，且原本已五十多天沒有個案，卻在六月初突然再度發生疫情，因此推估原本就已有感染波存在，尤其這波感染在兩會後才發生群聚。而北京是否會和之前武漢一樣，封鎖前已跑出500萬人，不可評估，但要慎防再度爆發大流行。

另外，陳秀熙也展示美國各地區的解封指數異質性很高，其中亞利桑納州的解封指數長期都大於一，與該州戴口罩的習慣一直不好有關。他建議，台灣未來要開放解封，不能只考慮國家，必須以城市為基礎，進行動態評估。

疫情 北京 新冠肺炎

延伸閱讀

全球疫情新危險階段 專家：解封過早 病毒反撲

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

學者籲採免疫護照 證明外籍生未染疫

外籍生何時解禁入台？ 台大公衛建議推行免疫護照

相關新聞

「全球丹寧之都」歐洲新寵兒 在阿姆斯特丹找到專屬你的感動

風車、鬱金香、精緻的木鞋……都是荷蘭行程的老調調了！這篇文章要帶你離開大家都知道的景點和餐廳，走進知名博物館深入了解名作的內涵、體驗小眾景點的獨特、參加旅客較少的活動，認識荷蘭首都阿姆斯特丹被美稱「博物館之都」、「花卉之都」、「全球丹寧之都」和鑽石重鎮的魅力！

每天都想在這窩著 與綠意為鄰公共圖書館

Springdale Public Library 與環繞周圍的Komagata Maru Park 座落於加拿大安大略省的布蘭普頓（Brampton），多倫多建築公司RDH Architects Inc（以下簡稱RDHA），除了操刀圖書館的設計之外，更整合了圖書館周邊的綠意景觀，將之匯整為一個適合市民前來遊賞放鬆以及吸收知識的綜合型文化中心，最令人驚豔的是位於屋頂的綠色土墩，這個遠看像個小山丘的半圓型造景，除了讓圖書館能更融入周遭景觀之外，其在內部空間也創造出一個令人讚嘆不已的巨型天窗，成為室內最令人著迷的設計。

酒矸倘賣嘸之後 吳庭安以廢玻璃 滾動循環經濟

吳庭安還記得10歲那年的玻璃廠，揮之不去的腐臭味、要躲到樓梯下才能暫避的悶熱，還有得知忙一整天回收幾百斤只有幾百元時的不...

618購物節由何而來？電商「造節」手法曝光！

image source:翻攝自蝦皮購物文／葛緯詩「618」購物節甫剛結束，不少人可能搶到了便宜優惠，卻不知道為什麼業者要將這天訂為特別的節日。事實上「618」源自於京東商城的週年慶，最早因為京東公司

北京疫情再起 台大公衛教授直言「耐人尋味」

新冠肺炎台灣疫情雖呈現趨緩，並於6月7日境內解封，但全球疫情仍然延燒，且許多地區紛紛傳出第二波疫情，尤其中國大陸北京的疫...

華航搶攻網購商機 再推第二波SWITCH加價購

華航拚業績，搶攻網購商機。eMall樂遊館推出後受到好評，今（22）日11點再度打出第二波SWITCH加價購，上周第一波，雖然不到秒殺，但加價購的SWITCH產品，一天就完售。今天在華航eMall購物滿3,000元、5,000元以上（哩程折抵後）商品，即可進行指定商品訂購，並自6月30日起陸續出貨。

麗晶盛夏購物季7月登場 獨家星級餐飲及甜品進駐

迎接解封後新商機，麗晶精品集結旗下50家國際精品品牌，將於7月3日至12日熱鬧展開「麗晶盛夏購物季」，兩大珠寶品牌全新概念店盛大開幕，同時引進米其林星級和亞洲50最佳餐廳主廚聯手打造的創新海鮮餐聽，還有限量供應的超大美式軟餅乾，希望刺激出一波新的消費熱潮。

住進小凡爾賽 賞景聽樂音

屏東有一座歐式莊園，由鍾情法國的主人所打造，裡面收藏著歐洲骨董、石雕、燈飾、掛鐘，宛如一座小凡爾賽宮。

擺脫油光、脫妝土石流！盤點5款激推定妝蜜粉、粉餅

炎熱的夏天對習慣化妝的族群來說實在是一大考驗，再加上現在謹慎防疫情況下還是會遇到要戴口罩的時候，汗水+悶熱讓妝容不易維持...

獨／17年的歷史落幕 內湖「溢香園」7月停業

儘管新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣相對趨緩，但是已對餐飲業造成嚴重傷害。位於內湖的「溢香園」旗艦店，日前宣佈因疫...

米妮冰棒、米奇透視包超適合海邊 夏天就要背出涼爽感

最近氣溫越來越高，消費者不只對輕薄透氣的服飾需求量提高許多，就連視覺也需要好好消暑一下。最近不少品牌都特別使用充滿涼爽效...

32種冰淇淋、營業到清晨2點！新馬辣Plus+進駐新竹

馬辣集團旗下「新馬辣Plus+」麻辣鍋，將於6月22日正式進駐新竹竹北，並且打造全台首間獨棟街邊旗艦店。店內除了延長營業...

熱門新聞

直播／「上帝金戒指」完美登場！世紀天文奇景日環食「食甚」

想看完整日環食又不想出門？中央大學推薦5直播網站

來嘉義看日環食塞爆了！觀光業者：好像迎媽祖

此生必看！初虧到復圓 上帝戒指「日環食」掛天空超震撼

好市多「黑鑽卡」新制主打3%高回饋 7月登場 年消費15萬才划算

一張圖看一周天氣 端午連假兩波雨區變化曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。