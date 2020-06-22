北京疫情再起 台大公衛教授直言「耐人尋味」

新冠肺炎台灣疫情雖呈現趨緩，並於6月7日境內解封，但全球疫情仍然延燒，且許多地區紛紛傳出第二波疫情，尤其中國大陸北京的疫情再起，引起各界關注。台大公衛學院副院長陳秀熙則直言這波疫情「耐人尋味」，恐之前便有潛在感染而未曝光。

台大公衛學院今上午舉行第20周抗新冠肺炎說明會，從國際疫情說明各國目前防疫的控制與解封新發展，會中陳秀熙提到有些解封國家已經達到很好的狀況，但又發生疫情流行，包括韓國、日本及中國大陸北京市，而北京再次爆發的流行特別「耐人尋味」。

北京自11日以來已累計超過200例個案，且昨已有4個高風險區及37個中風險區，而北京市轄下的16個行政區，已有10個報告新增本土確診病例。

陳秀熙提醒，由於北京一直是高度嚴控的地區，且原本已五十多天沒有個案，卻在六月初突然再度發生疫情，因此推估原本就已有感染波存在，尤其這波感染在兩會後才發生群聚。而北京是否會和之前武漢一樣，封鎖前已跑出500萬人，不可評估，但要慎防再度爆發大流行。

另外，陳秀熙也展示美國各地區的解封指數異質性很高，其中亞利桑納州的解封指數長期都大於一，與該州戴口罩的習慣一直不好有關。他建議，台灣未來要開放解封，不能只考慮國家，必須以城市為基礎，進行動態評估。