618購物節由何而來？電商「造節」手法曝光！

image source:翻攝自蝦皮購物

文／葛緯詩

「618」購物節甫剛結束，不少人可能搶到了便宜優惠，卻不知道為什麼業者要將這天訂為特別的節日。事實上「618」源自於京東商城的週年慶，最早因為京東公司創立於1998年6月8日，創立者劉強東將這天訂為京東的生日，每年這時候舉辦大型促銷週年慶活動。此舉吸引淘寶天貓、拚多多等其它店商平台陸續加入，業者們共襄盛舉之下，逐步成為年中的大型購物慶典，也是除了由阿里巴巴成功打響的光棍節「雙11」之外，網購業者的另一場重大盛事。







同是大陸造節活動 台灣人更瘋「雙11」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看，中國最大的電商平台淘寶網，靠著對旗下為數龐大的使用者宣傳，以造節行銷的手法創造出的年度盛事「雙11」光棍節，仍是至今網友每年最津津樂道的優惠活動，近一年來的網路聲量高達15萬1351筆。相較於「618」購物節，網路聲量為3萬9535筆，兩者規模仍有十足的差距。





▲「雙11」購物節的網路聲量遠高於「618」購物節。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2019/06/22~2020/06/20)





「618」購物節聲量逐年遞增 成長潛力無窮

電商平台激烈競爭的情況下，越來越多業者紛紛跟進，甚至是創造出屬於自己的節慶行銷活動，每月幾乎都有大大小小各種不同的購物節，對於消費者來說撿便宜的機會變多，這樣的現象當然是好事，但對業者而言，過多的造節活動會不會使消費者眼球疲乏，產生邊際效用的遞減現象，沖淡消費者的購物慾，反而是一大觀察重點。



如果以規模相對較小的「618」購物節來看，若造節行銷對於消費者來說逐漸疲乏，應該會出現討論度遞減或是持平的現象，不過觀察2017年至2020年「618」購物節的網路聲量，卻呈現每年明顯向上成長的趨勢。2019年網路聲量最高峰5989筆，2020年網路聲量最高峰7460筆，對比去年同期熱度成長幅度達25%，不只可以做為評估電商營收成長的指標，也代表購物節帶來的話題性仍在成長的軌道上。

▲「618」購物節的網路聲量呈現逐年增長的趨勢。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2017/01/01~2020/06/20)





電商造節的法寶 靠網紅行銷掀起「618」討論

過去「618」購物節在台灣的知名度並不大，但近幾年來也漸漸廣為民眾知曉，除了有越來越多台灣電商跟進，背後還有不少成功造節的行銷手法。從關鍵領袖圖中可以看見，這次共襄盛舉的電商平台，創造出最高網路聲量的為「momo購物網」，其次加入這波行銷的還有「蝦皮購物」、「淘寶台灣」、「奇摩購物中心」等。

除了電商平台帶來的討論度，還有不少網紅扮演聚焦「618」購物節話題的角色，例如蝦皮與訂閱數破300萬人次的YouTuber「這群人TGOP」以及盧彥澤（zachlu0911）；淘寶攜手蔡怡汶（yvonnechua）透過優惠馬的方式行銷；樂天市場也找來樂天女孩的網紅琳妲炒熱話題，這些人都是電商平台之外的網路關鍵領袖，更是電商造節宣傳的重要推手。電商的加入與網紅號召力，成為讓「618」購物節知名度逐年增長的原因。

▲透過網紅行銷扮演關鍵領袖的角色，讓造節變的更容易。

image source:聲量趨勢/KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間:2020/06/14~2020/06/20)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為依不同主題訂定，如圖說。