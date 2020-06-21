擺脫油光、脫妝土石流！盤點5款激推定妝蜜粉、粉餅

炎熱的夏天對習慣化妝的族群來說實在是一大考驗，再加上現在謹慎防疫情況下還是會遇到要戴口罩的時候，汗水+悶熱讓妝容不易維持，帶來許多困擾，這種時候真的需要擁有好用的強大定妝、控油效果的產品，在完妝的第一步就幫你顧好完美妝感。

THREE即將在6月24日正式上市的「豔陽之吻限定蜜粉餅」，是品牌首次推出的限定漸層蜜粉餅，一盒就一次網羅清爽透明感的淺色和曬過陽光般的健康深色，除了可以當作蜜粉之外，也可以當修容、腮紅使用。可修飾肌膚表面細微的不平整，還增添防止汗水及皮脂所造成的暗沉配方，延長妝感新鮮度。

韓國PONY大神的PONY EFFECT今年夏天則是推出「絕對無瑕全能柔焦粉餅」、「絕對控油烘焙蜜粉」兩大重量級新品，「絕對無瑕全能柔焦粉餅」還有一個很威的名字叫「行走的固態粉底液」，兼具粉底與粉餅雙重功效，粉體擁有3倍柔焦技術，遮瑕力與保濕度兼具，創造出柔焦粉霧感妝容，也主打零毛孔、超持妝。霸氣長方黑殼加上金磚底座，拿出來補妝也是很時尚的。而「絕對控油烘焙蜜粉」的零油份科技粉體含有保濕精華，可以完成清爽霧面妝感， 更強調在化妝時可以使用獨特的「烘焙法」—在全臉或是想強調的輪廓處拍上一層蜜粉，接著靜置約5分鐘，再用化妝刷輕掃掉，即可創造全天外乾內潤、持久不脫妝的完美妝容。

而NARS、M.A.C也都有備受好評的人氣蜜粉產品，像是NARS裸光蜜粉餅和M.A.C毛孔隱形粉。NARS裸光蜜粉餅的裸光蜜粉餅獨家Light Reflecting ComplexTM聚光複合物，主打提高肌膚對光的反射能力，幫助修飾細紋與毛孔，控光技術隨著不同光源調整，打造攝影棚造光等級的柔焦名模肌。最適合油肌使用的天然礦物滑石粉，細緻綿滑填補細紋，號稱16小時持續控油聚水。