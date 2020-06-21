握在手上的生活美學！ 史博紋樣咖啡杯首發

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
國立歷史博物館館長廖新田推動「握在手上的生活美學」。圖／史博館提供
國立歷史博物館館長廖新田推動「握在手上的生活美學」。圖／史博館提供

國立歷史博物館與台灣中油公司旗下「Cup&Go來速咖啡」跨域合作，打造藝術「紋樣咖啡杯」共創生活美感，啜飲咖啡的香醇與文化的美好。昨天首賣日，史博館館長廖新田和中油詹書銘站長出席，廖新田說，史博館藉由豐富的圖像授權經驗與成果，希望創造館藏圖像活化運用，拉近大眾與歷史文物的距離，擁抱「握在手上的生活美學」。

史博館表示，「紋樣咖啡杯」精選的兩款館藏紋樣「大牡丹」和「水果派對」分別由館藏「花鳥刺繡橫披」和「掐絲琺瑯博古圖瓜形蓋罐」的數位圖像提煉元素所設計，其中「大牡丹」以細緻的線條勾勒花瓣，色澤飽滿的大花構圖，呈現大氣富貴的吉祥寓意。

史博館說，「水果派對」則轉化文物中博古圖紋的花果物件，透過手繪轉化與靈巧配色，描繪出歡騰的趣味派對。史博館表示，這些紋樣創意蘊含了規律性、再創性與革命性等設計理念，期待創造更多跨界合作。

即日起史博館「紋樣咖啡杯」在中油林口工三加油站站內「Cup&Go來速咖啡」販售，未來還將規畫專區展售史博館相關文創授權商品。

史博館 咖啡

延伸閱讀

要迎白沙屯媽祖 彰化縣信徒上萬份食品等著招待香燈腳

咖啡、貝果可能是禍首？7種食物可能讓你心情變差

世界冠軍聯手 精品咖啡麵包

流行時尚／水果咖啡 蜜餞蛋糕 超搭配

相關新聞

32種冰淇淋、營業到清晨2點！新馬辣Plus+進駐新竹

馬辣集團旗下「新馬辣Plus+」麻辣鍋，將於6月22日正式進駐新竹竹北，並且打造全台首間獨棟街邊旗艦店。店內除了延長營業...

米妮冰棒、米奇透視包超適合海邊 夏天就要背出涼爽感

最近氣溫越來越高，消費者不只對輕薄透氣的服飾需求量提高許多，就連視覺也需要好好消暑一下。最近不少品牌都特別使用充滿涼爽效...

Loft工業廠房設計風格 眺望城市風景的黑白灰筆觸

後裔時代即將到來，人類的生活習慣與對於物質的態度將從此改寫，更為清爽簡約的居家設計風格，與依據個人需求量身打造的各式家具家飾物件，讓空間的質感瀰漫著屬於自己的獨特魅力，勢必將成為後裔時代的空間設計新趨勢。位於立陶宛的這座公寓空間情境裡，設計團隊IDwhite 藉由簡約的黑白灰色調，為屋主鋪陳具有放大感的空間背景，充滿現代形式的工業設計手法，搭配上點睛醒目的家具家飾物件與大面落地玻璃窗景，讓黑白灰的空間形體成為屋主獨享的生活綠洲。

遠百信義A13台南國際芒果節開跑 黃偉哲化身促銷員

新冠肺炎疫情威脅漸歇，各地方縣市開始拚農特產品，百貨成為最佳促銷場域。遠東百貨信義A13舉辦台南國際芒果節促銷活動，台南...

好市多「黑鑽卡」新制主打3%高回饋 7月登場 年消費15萬才划算

從1997年在台開設首家賣場的好市多，特殊的年費會員制度在推行多年之後已逐漸被台灣消費者接納。這次於最新一期會員月刊搶先...

獨家／準備都更 GUCCI永康街藝術牆即將說掰掰 快把握時間來打卡！

義大利時尚品牌GUCCI的GUCCI ArtWall藝術牆在2018年進駐台灣台北的永康街商圈，讓台北成為繼紐約、米蘭、...

竹莢魚、紅魚配腰內肉！銀座杏子「雙魚豬排餐」登場

「竹莢魚」在日本是國民美食，夏季更是品嚐竹莢魚的最佳時節。「銀座杏子日式豬排」即日起以竹莢魚搭配深海紅魚，以及腰內豬排，...

終於盼到AirPods保護套 犀牛盾可跳色、燙印 Moshi附手腕帶超帥

蘋果官方一直不推出AirPods系列保護套，市面上許多周邊產品又經常只注重造型，防護性及功能性不夠強大，實在讓眾多Air...

振興三倍券聰明用 買指定Sony電視送星級飯店食宿券

迎接防疫新生活，以及即將推出的振興三倍券，許多人都摩拳擦掌想要趁此機會入手購物清單中的夢幻商品。Sony Taiwan搶...

顛覆傳統牛排館形象 這家餐酒館以動態主視覺使人陶醉其中

新竹英迪格酒店引進全台第一家的「CHAR Bar & Bistro」，繼上海、北京、曼谷後，成為全球第四家。品牌創辦人，同時被封為澳洲牛排教母的Julie Donohoe提及：「CHAR定位為Casual Dining 餐酒館，讓客人在此吃到簡單、新鮮又好吃的菜色，並且不定期更新菜單，這樣的餐廳理念，讓客人每一個月都會想要回來光顧一次，每次進到餐廳都帶給味蕾不同驚喜。」

迎人潮 百貨推夏日療癒美食

疫情解封帶動民眾消費意願，加上連日高溫吸引消費者湧進百貨吹冷氣，相較疫情期間餐飲快速滑落，現在百貨餐飲回彈速度快，夏日期...

超商聯名冰品 讓你涼一夏

天氣愈熱冰愈賣，超商聯名冰品戰火力全開，連懷舊冬瓜茶也變身冰品。7－ELEVEN再度與GODIVA聯手推出兩款限量流心雪...

熱門新聞

日環食怎麼看才不傷眼？ 氣象局圖解教做簡單觀賞道具

想看完整日環食又不想出門？中央大學推薦5直播網站

日環食下午登場！ 彭啟明一張圖看最佳觀賞地點

直播／「上帝金戒指」完美登場！世紀天文奇景日環食「食甚」

世紀天文奇景日環食1450初虧 台東池上千人讚嘆

來嘉義看日環食塞爆了！觀光業者：好像迎媽祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。