握在手上的生活美學！ 史博紋樣咖啡杯首發

國立歷史博物館與台灣中油公司旗下「Cup&Go來速咖啡」跨域合作，打造藝術「紋樣咖啡杯」共創生活美感，啜飲咖啡的香醇與文化的美好。昨天首賣日，史博館館長廖新田和中油詹書銘站長出席，廖新田說，史博館藉由豐富的圖像授權經驗與成果，希望創造館藏圖像活化運用，拉近大眾與歷史文物的距離，擁抱「握在手上的生活美學」。

史博館表示，「紋樣咖啡杯」精選的兩款館藏紋樣「大牡丹」和「水果派對」分別由館藏「花鳥刺繡橫披」和「掐絲琺瑯博古圖瓜形蓋罐」的數位圖像提煉元素所設計，其中「大牡丹」以細緻的線條勾勒花瓣，色澤飽滿的大花構圖，呈現大氣富貴的吉祥寓意。

史博館說，「水果派對」則轉化文物中博古圖紋的花果物件，透過手繪轉化與靈巧配色，描繪出歡騰的趣味派對。史博館表示，這些紋樣創意蘊含了規律性、再創性與革命性等設計理念，期待創造更多跨界合作。

即日起史博館「紋樣咖啡杯」在中油林口工三加油站站內「Cup&Go來速咖啡」販售，未來還將規畫專區展售史博館相關文創授權商品。