長者每天逾3500步延緩認知衰退 最愛走路國家是它

新研究發現，相較於每日步行少於3500步，平均75歲的台灣長者日步行3500到6999步，2年後認知功能衰退比例少43%、憂鬱比例少16%；每日行走超過7000步，認知功能衰退比例減少57%、憂鬱比例減少29%。彰化師範大學運動健康研究所教授古博文表示，台灣民眾日行步數在世界排名並不理想，建議成年人或老人每天至少走4000步，若能日行7000步以上更佳。

彰師大與台灣體大、台北市立大學、倫敦大學國王學院等團隊合作，分析285位平均75歲台灣老年人連續七天計步器資料，並追蹤他們兩年後的健康狀況，得到上述顯著結果，並且分別獲得兩份國際期刊的接受和刊登。

古博文表示，美國大型全國研究已發現每日步行7500步可顯著降低死亡風險，另有日本和英國研究也看到每天步行約7000步以上，可降低死亡風險達五成到九成。這次台灣研究則進一步證實長者日行3500步以上，有助於延緩認知衰退、預防憂鬱，若能日行逾7000步效果更好。

古博文表示，其實最近美國大型研究已發現，成年人步行的健康效益與年長者類似，不過台灣民眾的整體生活型態，仍是偏向靜態，令人擔心。2017年發表於權威期刊《Nature》的研究，以蘋果手機內建加速規資料，分析橫跨五大洲111國、高達71萬7527位15歲以上民眾超過一年的步數，結果發現，全世界步數最高為香港人（日行6880步），第二名為中國（6180步）、第三名烏克蘭（6107步），台灣排名第26（5000步），一般定義「靜態生活」就是小於每日5000。

古博文表示，如果整天待在家裡或辦公室從事靜態工作，通常一天下來不會超過3000步；常需要走動的服務業，或每天通勤過程累計走路達30分鐘，才有可能走到7500以上。台灣民眾生活型態仍偏靜態，需要更努力養成規律的身體活動習慣，每日步數很容易取得，可以透過穿戴科技產品監測，很適合作為自我健康管理參考。

古博文提醒，以上研究所得建議是針對健康成年人，步數不一定要達到萬步，就有助保健，但若是有減重或血糖控制等其他需求者，需要另評估其目的及其所需運動量。另外，走得多比走得快重要，根據美國成人與老人的研究發現，不論是中高強度或輕度的步速，都有助於降低死亡風險。