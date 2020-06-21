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米妮冰棒、米奇透視包超適合海邊 夏天就要背出涼爽感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
迪士尼與Loungefly的聯名系列打造半透明的米奇造型包，用螢光配色和透視的PVC材質碰撞出亮眼活潑的夏日氣息。圖／摘自迪士尼官網
迪士尼與Loungefly的聯名系列打造半透明的米奇造型包，用螢光配色和透視的PVC材質碰撞出亮眼活潑的夏日氣息。圖／摘自迪士尼官網

最近氣溫越來越高，消費者不只對輕薄透氣的服飾需求量提高許多，就連視覺也需要好好消暑一下。最近不少品牌都特別使用充滿涼爽效果的元素作為設計主題，像是冰淇淋、海浪這類，都讓人可以很直覺地聯想到降溫快感，格外討喜。

前陣子美國品牌Loungefly才推出了用迪士尼公主服裝色系打造的冰淇淋印花包款，其中後背包還配上甜筒餅乾與巧克力醬設計，非常可愛。最近另一品牌Danielle Nicole同樣也以消暑的冰品作為靈感來源，選擇以米妮作為主角，用她代表性的蝴蝶結裝飾，還配上米奇圖樣和長條狀的巧克力米、焦糖淋醬，打造超花俏的冰棒造型後背包。另一方面，還以「衝浪中的史迪奇」為主題推出錢包和後背包，沁涼的藍色海浪圖騰搭上高人氣的史迪奇，輕鬆帶來濃濃的度假放鬆感。

而迪士尼與Loungefly的聯名系列同樣也有展現消暑感的新品後背包，一款是半透明的米奇造型包，用螢光配色和透視的PVC材質碰撞出亮眼活潑的夏日氣息，很適合帶去玩水。另一款也是以史迪奇為主題，用他的臉孔和立體的耳朵設計後背包，內裡的花色還是女主角莉蘿的洋裝印花，絕對是迪士尼迷不可錯過的設計。

Danielle Nicole推出史迪奇衝浪皮夾。圖／摘自Danielle Nicole官網
Danielle Nicole推出史迪奇衝浪皮夾。圖／摘自Danielle Nicole官網
迪士尼與Loungefly的聯名系列推出史迪奇造型後背包。圖／摘自迪士尼官網
迪士尼與Loungefly的聯名系列推出史迪奇造型後背包。圖／摘自迪士尼官網
Danielle Nicole推出史迪奇衝浪包。圖／摘自Danielle Nicole官網
Danielle Nicole推出史迪奇衝浪包。圖／摘自Danielle Nicole官網
夏天包款視覺設計具備降溫快感，格外討喜。圖／摘自品牌官網
夏天包款視覺設計具備降溫快感，格外討喜。圖／摘自品牌官網
Danielle Nicole推出米妮冰棒包。圖／摘自Danielle Nicole官網
Danielle Nicole推出米妮冰棒包。圖／摘自Danielle Nicole官網

品牌 迪士尼

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