32種冰淇淋、營業到清晨2點！新馬辣Plus+進駐新竹

馬辣集團旗下「新馬辣Plus+」麻辣鍋，將於6月22日正式進駐新竹竹北，並且打造全台首間獨棟街邊旗艦店。店內除了延長營業時間至凌晨2:00之外，還將冰淇淋升級成32種口味。開幕首3日，還可享免費升級「美國Prime神仙牛吃到飽」的優惠。

馬辣集團旗下共有問鼎、馬辣、東吉水產等不同的鍋物品牌，以不同的消費模式、供應食材做出差異性。其中「新馬辣Plus+」以馬辣、新馬辣的食材為基礎，再升級美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8-M9+黑毛和牛、九孔鮑魚、澳洲特級牛舌等食材，提供更豐富的選擇性。即將開幕的新竹竹北店，為全台首間獨棟街邊店面，佔地超過百坪，採2層樓設計，並規劃近300個座位。另外為考量週邊消費習慣，因此延長營業時間至凌晨2:00，方便工時較長、加班的顧客深夜用餐。

店內除了持續提供多元化的食材之外，也將原本16種哈跟達斯＋8種莫凡彼的冰淇淋組合，升級成為16種哈跟達斯＋16種莫凡彼，合計達到32種口味。其中也包含哈跟達斯夏季限定推出的「哈密瓜」口味，還有莫凡彼招牌的「夢幻香草」，滿足甜食控與冰品控的消暑喜好。