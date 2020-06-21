遠百信義A13台南國際芒果節開跑 黃偉哲化身促銷員

新冠肺炎疫情威脅漸歇，各地方縣市開始拚農特產品，百貨成為最佳促銷場域。遠東百貨信義A13舉辦台南國際芒果節促銷活動，台南市長黃偉哲親自北上，除了化身最佳推銷員，親手調製夏日芒果奶蓋飲品外，更直接端起香甜芒果請現場民眾試吃。

近來連日高溫，正是品嘗夏季芒果冰的時刻。為了吸引北部民眾關注，台南市政府今年首度選擇在百貨公司舉辦芒果節記者會，台南市長黃偉哲更與遠百營運長林彰豐及現場貴賓將芒果冰雕破冰，象徵2020台南國際芒果節正式啟動。

有夏日紅寶石美名的芒果口感細緻多汁，現場銷售成績亮眼，試吃民眾讚不絕口，現場提貨率極高。台南市政府還率領芒果產區的南化農會、左鎮農會、官田農會及善化農會一起在遠百信義A13舉行一日展售。

今年台南國際芒果節以「夏日紅寶石-台南好芒」為主軸，自6月26日起至7月12日，在台南各芒果產區都有主題活動；若是民眾參加在走馬瀨農場的開幕活動，只要在名字中有「愛」、「文」、「芒」、「果」任一字，端午連假除享免費進場外，住宿還加送2顆芒果，若是名字就叫「愛文」，更可直接收到1份芒果禮盒