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好市多「黑鑽卡」新制主打3%高回饋 7月登場 年消費15萬才划算
從1997年在台開設首家賣場的好市多，特殊的年費會員制度在推行多年之後已逐漸被台灣消費者接納。這次於最新一期會員月刊搶先曝光將於7月正式推出的全新會員卡制度「黑鑽卡」，更將再度挑戰會員們對於高會費、高回饋的接受度。
現有一般金星會員或是商業會員，需搭配國泰世華Costco聯名卡，才可享有1%多利金回饋。但根據好市多最新一期會員月刊指出，未來黑鑽卡年費將調高為3,000元，申請資格也將區分為金星與商業會員，比現有的1,350元/1,150元還要高出不少，但使用黑鑽卡於台灣好市多賣場與線上購物消費，皆可獲得額外的2%回饋，若再搭配國泰世華Costco聯名卡，等於購物最高可享3%回饋。
不過，並非所有消費項目都可以享受2%回饋，像是會費、會員禮物卡、黃金條塊、輪胎安裝服務費、停車費、西式餐飲部、加油站消費、相片沖印部消費等，都無法累計2%回饋金，且一年還有3萬元的回饋金上限。且與國外制度不同的是，2%回饋將以「回饋券」發放，僅能於有效時間內至實體賣場一次使用完畢。換算下來，等於一年要消費至少15萬元才可以打平年費。
消息一出，已在臉書社團引發熱烈討論，紛紛表示「簡直變成商家、代購神卡」，有在國外已辦卡的網友則表示「辦黑鑽卡後若1年買不到某個金額門檻的話，可以向客服申請退還一半會費，降回原本的金星卡」。不過，也有會員許願，「如果有提前進場、專屬結帳通道、特價商品購物保證買得到不限量的優惠，就會考慮申辦」。看來除了高回饋，台灣消費者更期待這張「黑鑽卡」可以帶來與一般會員卡不同的優勢。
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