好市多「黑鑽卡」新制主打3%高回饋 7月登場 年消費15萬才划算

從1997年在台開設首家賣場的好市多，特殊的年費會員制度在推行多年之後已逐漸被台灣消費者接納。這次於最新一期會員月刊搶先曝光將於7月正式推出的全新會員卡制度「黑鑽卡」，更將再度挑戰會員們對於高會費、高回饋的接受度。

現有一般金星會員或是商業會員，需搭配國泰世華Costco聯名卡，才可享有1%多利金回饋。但根據好市多最新一期會員月刊指出，未來黑鑽卡年費將調高為3,000元，申請資格也將區分為金星與商業會員，比現有的1,350元/1,150元還要高出不少，但使用黑鑽卡於台灣好市多賣場與線上購物消費，皆可獲得額外的2%回饋，若再搭配國泰世華Costco聯名卡，等於購物最高可享3%回饋。

不過，並非所有消費項目都可以享受2%回饋，像是會費、會員禮物卡、黃金條塊、輪胎安裝服務費、停車費、西式餐飲部、加油站消費、相片沖印部消費等，都無法累計2%回饋金，且一年還有3萬元的回饋金上限。且與國外制度不同的是，2%回饋將以「回饋券」發放，僅能於有效時間內至實體賣場一次使用完畢。換算下來，等於一年要消費至少15萬元才可以打平年費。