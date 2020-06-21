獨家／準備都更 GUCCI永康街藝術牆即將說掰掰 快把握時間來打卡！

義大利時尚品牌GUCCI的GUCCI ArtWall藝術牆在2018年進駐台灣台北的永康街商圈，讓台北成為繼紐約、米蘭、倫敦、香港、上海後，全球第六座參與藝術牆計畫的城市。不過據了解，永康街現在這面藝術牆在當地都市更新計畫下，確定要說掰掰了。

具永康街周邊居民表示，GUCCI ArtWall所屬建築的都更案已經談了有十年之久，現階段已經在跑流程，確認之後會改建為豪宅。近日原有住戶已陸續搬家，本來該牆面只會維持到六月底，但考量住戶搬遷的速度沒有辦法那麼快，加上周邊鄰居也很捨不得這面牆，所以大家都有共識希望能讓GUCCI使用到最極致，能用多久是多久。目前GUCCI正在改工換上新的圖樣，宣傳首個可持續商品OFF THE GRID系列，而上一個圖樣因為新冠肺炎疫情的影響，已經從去年11月開始就一直沒有更新。

其實GUCCI在永康街選的這面藝術牆，從各方面條件來看都很稀有，除了在與當地住戶達成共識之下繪製不同季節主題之外，周邊還有建商因為獎勵容積政策下安排的綠地、小休憩區，讓牆面前方有空地、有深度，非常適合遊客來此拍照打卡，周邊住戶與商家等對藝術牆為社區帶來的美化、文化藝術品味和人潮都感到很開心，也感到與有榮焉。

品牌表示目前正在尋找另外適合的場地作為GUCCI ArtWall新的落腳點，詳細情況會再另行公布。想要拍攝永康街藝術牆的粉絲，看來得把握時間來一趟囉！ GUCCI ArtWall永康街藝術牆即將說掰掰，目前正在換上全新的OFF THE GRID系列廣告。記者吳曉涵／攝影 GUCCI ArtWall永康街藝術牆在2018登場，當時請來顏振發老師傅手工繪製。圖／GUCCI提供 GUCCI ArtWall永康街藝術牆跟隨全球其他藝術牆，經常更換主題。圖／GUCCI提供

GUCCI ArtWall永康街藝術牆跟隨全球其他藝術牆，經常更換主題。圖／GUCCI提供、記者吳曉涵攝影