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竹莢魚、紅魚配腰內肉！銀座杏子「雙魚豬排餐」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
雙魚腰內4人套餐，原價原價2,090元，特價1,819元。圖／銀座杏子豬排提供
雙魚腰內4人套餐，原價原價2,090元，特價1,819元。圖／銀座杏子豬排提供

「竹莢魚」在日本是國民美食，夏季更是品嚐竹莢魚的最佳時節。「銀座杏子日式豬排」即日起以竹莢魚搭配深海紅魚，以及腰內豬排，新推出「雙魚腰內豬排」套餐。除了有單人餐外，還有2～4人的組合餐優惠價，還可加贈「小菜7折券」。

夏季的竹莢魚肉質緊實、滋味鮮美，深海紅魚肉則是厚實細緻，各有不同的品嚐特色。銀座杏子此次將兩款魚品，搭配腰內豬排酥炸，並且配上塔塔醬，讓民眾一次可以品嚐到海陸雙重滋味，每份售價420元。2人套餐組合，內含雙魚腰內豬排、生蒜里肌豬排、小菜2選1及2杯飲品，原價960元，優惠價909元。3人餐組合，包含雙魚腰內豬排、生蒜里肌豬排、厚切里肌豬排、炸竹筴魚2隻、小菜2選1及3杯飲品，原價1,660元，優惠價1,349元。4人餐包含雙魚腰內豬排、生蒜里肌豬排、厚切里肌豬排、草蝦腰內豬排、玉子燒、小菜2選1及飲品4份，原價2,090元，特價1,819元，整體折扣約為81折起。

本次的雙魚腰內套餐供應時間至9月30日為止，為慶祝新品上市，點購任一雙魚腰內套餐，即可加贈小菜7折優惠券。

雙魚腰內套餐，每份420元。圖／銀座杏子豬排提供
雙魚腰內套餐，每份420元。圖／銀座杏子豬排提供

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