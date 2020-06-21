AirPods保護套 犀牛盾可跳色、燙印 Moshi附手腕帶超帥

蘋果官方一直不推出AirPods系列保護套，市面上許多周邊產品又經常只注重造型，防護性及功能性不夠強大，實在讓眾多AirPods用戶相當苦惱。

以防摔手機殼知名的品牌犀牛盾RhinoShield終於在官網正式推出AirPods保護套，同樣由犀牛盾獨家吸震材料研發製成，一次推出6種粉霧質感的繽紛顏色，包括：石墨黑、鵝黃、白、薄荷綠、雀藍以及櫻花粉，上下蓋分離的設計，讓消費者可自由搭配出多達36種配色組合。保護套材料結構外硬內軟，因此能由外做到堅硬的防刮耐衝擊，內層的柔軟材質則為機身緩衝防護，且不影響無線充電功能，另外還附上質感金屬鉤環，方便隨身攜帶。特殊無毒材質更不會因長時間使用而鬆脫掉落或黏上髒汙，耐用程度也更高。除此之外，犀牛盾也在官網為AirPods保護殼提供「燙印服務」，讓消費者可將名字的拼音、縮寫或英文名字燙印到保護套上，也解決放桌上超容易誤拿的困擾，未來還有可能會再推出客製圖樣設計，讓每個人的AirPods都能充滿個性。