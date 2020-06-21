聽新聞
test
0:00 / 0:00
AirPods保護套 犀牛盾可跳色、燙印 Moshi附手腕帶超帥
蘋果官方一直不推出AirPods系列保護套，市面上許多周邊產品又經常只注重造型，防護性及功能性不夠強大，實在讓眾多AirPods用戶相當苦惱。
以防摔手機殼知名的品牌犀牛盾RhinoShield終於在官網正式推出AirPods保護套，同樣由犀牛盾獨家吸震材料研發製成，一次推出6種粉霧質感的繽紛顏色，包括：石墨黑、鵝黃、白、薄荷綠、雀藍以及櫻花粉，上下蓋分離的設計，讓消費者可自由搭配出多達36種配色組合。保護套材料結構外硬內軟，因此能由外做到堅硬的防刮耐衝擊，內層的柔軟材質則為機身緩衝防護，且不影響無線充電功能，另外還附上質感金屬鉤環，方便隨身攜帶。特殊無毒材質更不會因長時間使用而鬆脫掉落或黏上髒汙，耐用程度也更高。除此之外，犀牛盾也在官網為AirPods保護殼提供「燙印服務」，讓消費者可將名字的拼音、縮寫或英文名字燙印到保護套上，也解決放桌上超容易誤拿的困擾，未來還有可能會再推出客製圖樣設計，讓每個人的AirPods都能充滿個性。
而另外一個蘋果周邊品牌Moshi也有推出AirPods系列保護套Pebbo，軟殼材質可保護AirPods充電盒免於日常使用掉落衝擊、刮傷及毛屑灰塵等傷害。獨家的LintGuard抗毛屑塗層，能防止口袋裡的毛屑及灰塵髒污沾附在保護套上，底部還有防塵蓋，可避免口袋毛屑、灰塵及髒污進入Lightning連接埠，同時也支援無線充電功能。外型設計上，Pebbo採用低調時尚的線條與色彩，並隨附可拆式腕帶，能將AirPods用掛鉤固定在背包或直接掛在手腕，再也不用在包包裡到處翻找。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言