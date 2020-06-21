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振興三倍券聰明用 買指定Sony電視送星級飯店食宿券
迎接防疫新生活，以及即將推出的振興三倍券，許多人都摩拳擦掌想要趁此機會入手購物清單中的夢幻商品。Sony Taiwan搶在暑假來臨前，搶先推出年度夏季優惠活動，即日起至8月16日止，不僅人氣相機、攝影機買就送實用原廠配件，還有獨家鏡頭優惠加價購之外，凡購買BRAVIA電視指定機種，註冊即送星級飯店最高5,000元食宿通用券，或便利商店虛擬商品卡1,000元優惠，有拿又有玩！
活動優惠包括人氣α數位單眼系列、Cyber-Shot數位相機系列及Handycam攝影機，不僅獨家提供原廠垂直手把、高速記憶卡及電池等最高價值達萬元的配件買就送，加購喜愛的鏡頭、配件還有限時優惠價格。而剛在台上市、針對輕影音紀錄設計的人氣ZV-1數位相機，也推出買就送原廠質感皮套，以及加購麥克風與手持握把的回饋價格。
防疫期間待在家時間變長，許多民眾也都動念想要更新家中影音設備。於優惠活動期間，購買全系列BRAVIA電視機種即享單件式環繞音響降幅最高達5,000元的優惠；選購Android電視指定機種，則贈送myVideo及KKTV免費試用。另外，選購包含頂級推薦OLED機種及2020最新BRAVIA液晶電視X9500H、X8500H及X8000H等指定機種，不僅可獲得老爺、雲朗及凱撒等星級飯店通用券，更可以4,990元優惠價格加購SRS-WS1無線穿戴式揚聲器，享受專屬個人、更立體的遊戲與觀影體驗。
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